Tütüncü, kadın kooperatifleri ile bir araya geldi

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne katılan 21 ilden 51 Kadın Kooperatifinin girişimci kadınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 2. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali Dokumapark'ta devam ediyor. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne katılan kooperatiflerle kahvaltıda bir araya geldi. Kepez Belediyesi yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıya 21 ilden 51 kadın kooperatifinin girişimci kadınları katıldı. Başkan Tütüncü, kadın girişimcilerle birlikte kahvaltı yaptı, sohbet etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesini arzu ederek, yola çıktıklarını ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerini Antalya'da buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Güzelliklerle örülü sonuçlar çıkıyor"

Bir yandan da en büyük amaçlarının hanımefendilere güzel bir sosyal ortam sağlamak olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Sevgi, saygı ortamında, kalplerimizin gönüllerimizin yaklaştığı bu ortama hepimizin ihtiyacı vardı. Kadın Kooperatifleri Festivali aynı zamanda buna da vesile oldu. Hanımefendilerin elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Eğer bir yerde hanımefendiler varsa, onların arasında bir iş birliği varsa, güzelliklerle örülü sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir etkinlikle birçok sosyal faydayı sağlayabildiğimiz çok güzel bir festivali ortaya koymuş olduk. Umarım buradan güzel hatıralarla ayrılırsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi gerçekten Antalya dünyanın en güzel yeri Bu güzelliklerin içinde sizleri şehrimizde misafir etmek bizler içinde büyük bir mutluluk vesilesiydi” dedi.

"Kooperatiflerin yanındayız"

Antalya'daki kadın kooperatiflerine de teşekkürlerini ileten Başkan Tütüncü, “Biz elimizden geldiğince kadın kooperatiflerimizin yanında olmaya gayret ettik. Onlarla birlikte toplumumuza bir güzelliği armağan etmeye çalıştık. “diye konuştu.

Antalya'nın binlerce yıl çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir Anadolu parçası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, “1920'de İtalyanlar Antalya'yı işgal ettiklerinde, İtalyan generali ülkesine bir telgraf çekiyor. ‘Öyle verimli, öyle bir bereketli toprağa çıktık ki, asamı toprağa saplasam arkamı dönene kadar asam yeşerecek' diyor. Hakikaten bizim Akdeniz topraklarımız çok verimli topraklar. Dünyanın en güzel yeri, en güzel gönülleriyle anlamlı hale geliyor. Antalya'yı güzelleştirenlerin en başında da sizin gibi birbirinden kıymetli hanımefendiler geliyor. Anadolu'nun anaları geliyor “ dedi.