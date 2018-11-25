Tütüncü, kadınlar matinesine katıldı

Kepez Belediyesi'nin Meslek ve Sanat Edindirme Kursları AKMEK'in ve Kadınlar Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği ve gelenekselleşen matinenin yeni sezondaki ilk buluşması Dokuma bölgesinde oldu. Bir düğün salonunda gerçekleşen eğlenceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AKMEK'in kadın kursiyerleri, öğretmenleri ile çevredeki mahallelerde yaşayan hanımlar katıldı.

Tütüncü, AKMEK ve Kepez Belediyesi Kadınlar Koordinasyon Merkezi ile hanımlara yönelik çok güzel çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “Önümüzdeki süreçte çok daha güzel bir hizmet ve çalışma dönemini Antalya'mıza, Kepez'imize hep birlikte kazandıracağız. Çok daha büyük hedeflerimiz, hanımlarımıza yönelik çok daha büyük hayallerimiz, daha esaslı projelerimiz var. Bunları hep birlikte hayata geçireceğiz. Önemli olan omuz omuza, gönül gönüle olmak. Hep birlikte, hep beraber; durmak yok, yola devam diyeceğiz. Gece gündüz yol yürümeye devam edeceğiz.”