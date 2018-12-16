Tütüncü: “Kepez marka bir belediye”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Belediye Hizmet Binası yemekhanesindeki kahvaltıda Tütüncü, huzurlu bir iş ortamının her şeyden önemli olduğunu söyledi. 10 yıllık zaman zarfında belediye personelinin huzurlu bir çalışma ortamına sahip olduğunu belirten Hakan Tütüncü, “Huzurun ve güzelliğin hakim olabilmesi anlamında çok büyük gayretler gösterdik. 2009 ile bugün arasında siyah ve beyaz kadar fark var. Göreve geldiğimde belediyenin 29 milyon borcu vardı. Bunun 1.8 milyonu yani eski parayla 1.8 trilyonu alacaklardı. 10 yıllık, 15 yıllık personelin geriye dönük alacağı vardı. Belediye başkanlığı görevine başladığımda ilk verdiğim talimat, personel alacaklarının günü gününe ödenmesi oldu. 14 ayın sonunda personeline hiç borcu olmayan bir belediye meydana getirdik. Hiçbir personelimizi bayramlarda ailesinin karşısında ekonomik olarak darda bırakmadık. Bayramlara personelimizi parasız göndermedik. Bütün bunlar nasıl oluyor? Mali bir disiplinle oluyor. İşte bugün, mali disiplinle çalışan, maaşları günü gününe ödeyen, personeline ve hemşehrisine değer veren marka olan bir Kepez Belediyesi var” diye konuştu.

“Millete hizmet borcunuz var”

Personelinin millete karşı hizmette asla kusur etmemesi gerektiğine de değinen Başkan Tütüncü, “Biz milletten emir alan, millet adına çalışan kimseleriz. Maaşlarınızı millet ödüyor. Sizin Allah'a bir can borcunuz, millete de hizmet borcunuz var. Benimde istediğim bu borcun en iyi şekilde ödenmesidir. Benim hemşehrilerim ve benim personelim her şeyin en iyisine layıktır. Sürekli ileriye giden, sürekli hedef büyüten ve çıta yükselten bir Kepez Belediyesi var” dedi.