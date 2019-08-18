Tütüncü, Kepez'de gönül köprüleri kuruyor

Kepez Belediye Başkanlığı görevini 3'üncü kez üstlenen Hakan Tütüncü, hemşehrilerinin gönül kapılarını her gün tek tek çalıyor. Sosyal medya hesaplarından kendisini çay içmeye davet eden ilçe sakinlerinin evlerine konuk olan Başkan Tütüncü, talepleri yerinde dinleyerek, çözüm noktasında da bürokratlarına talimatlar veriyor. İçilen bir bardak çay eşliğinde gerçekleştirilen samimi sohbetlerle Tütüncü, Kepez'de gönül köprüleri inşa ediyor.

Gönüllerin başkanı

Her gün farklı mahallelerde, farklı gönül kapılarını çalan Başkan Tütüncü, davetlere yetişebilmek için adeta zamanla yarışıyor. Hemşehrileriyle mutlulukları paylaştıklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Her akşam kapı kapı, mahalle mahalle evleri ziyaret ederek, hemşehrilerimizle nice mutlulukları paylaşıyoruz. Sıcak yuvalara konuk olmaktan, güzel bir sohbete ortak olmaktan ve birlikte hatıralar biriktirmekten çok mutlu oluyorum. Kocaman projeler yapmayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan yönettiğiniz şehirdeki insanlarla bir aile hukukunu geliştirebilmek, gönül köprüleri kurabilmektir. Biz gönül kapılarını çalmaya, daha çok gönül köprüleri kurmaya ve daha güzel bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.