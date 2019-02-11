Tütüncü: " Kepez'i ilmek ilmek işledik"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 150 hanenin bulunduğu Kanal Mahallesi'ndeki Yaprak Sitesi'ni de site sakinleriyle bir araya gelip taleplerini yerinde dinledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediye başkanı olarak her daim sahada olduğunu ve hemşehrileri ile gönül gönüle bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını söyledi. Kepez'de bulunan her siteyi tek tek ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Siteleri ziyaret ederek, hem gönül birlikteliğimizi, hem de kardeşliğimizi pekiştiriyor, bir yandan da talep ve beklentilere birlikte çözüm buluyoruz” dedi.

Kepez'i ilmek ilmek işledik

“2009 yılında göreve geldiğimizde sayılamayacak kadar çok hizmete ihtiyacı olan bir Kepez vardı karşımızda” diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “10 yıl boyunca Kepezi ilmek ilmek işledik. Spordan eğitime, kültürden sanata kadar her türlü hizmeti Kepezimize kazandırdık. Bunu Kepezli hemşehrilerimiz ile beraber gerçekleştirdik. Kepeze kazandırdığımız her hizmet bize daha çok çalışma, daha çok proje üretme gücü verdi.” diye konuştu.

Talepleri dinledi

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından site sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi. Tütüncü'ye, toplu ulaşım güzergahlarının yenilenmesi, mahalleye yeni durak koyulması, yolun genişletilmesi, site çocuk oyun alanının yenilenmesi, siteye oturma grubu ve çöp kutusu koyulması gibi talepler iletildi. Taleplerin yerine getirileceği sözünü veren Başkan Tütüncü, toplantının ardından site sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.