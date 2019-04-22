Tütüncü: " Kepez'in değeri kat kat artı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü, ziyaret sırasında her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirdi. Tütüncü, Kepez'in değerinin kat kat arttığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve birliğe bağlı oda başkanları belediye meclis salonunda bir araya geldi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “31 Mart yerel seçimleriyle Kepez halkının teveccühü ve güveniyle üçüncü kez Kepez Belediye başkanı olarak seçilen ve her zaman esnafın yanında olan başkanımı kutluyorum” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün esnaf dostu bir başkan olduğunu dile getiren Dere, “Oda başkanlarımız ile beraber ne zaman bir sıkıntımız olsa, bizim dertlerimizle dertlendiniz. Esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili yapılabilecek her hizmeti yaptınız. “ dedi.

Ankara'nın kapısını çaldınız

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün esnaf sorunları için Ankara'nın kapısını da çaldığını dile getiren Başkan Dere, “Birçok belediye de uygulama yapılamazken, yasal sıkıntı olduğu söylenirken, sizler gerek kiralamalarda, işgaliyelerde, tahsislerde özellikle mensubu bulunduğum, başkanı olduğum Büfeciler Odası başkanlığında yaşamış olduğum sıkıntıyı bizzat Ankara'ya giderek üst düzey yetkililere sorunlarımızı anlattınız. Bizleri savunduğunuz için ayrıca teşekkür etmek isterim. “diye konuştu.

Esnaf için risk aldınız

“Çözülebilen sorunlar çözüldü, çözülemeyenler içinde ‘Ben esnafım için risk alırım. Ben esnafımızı sıkıntıya sokmam. Esnaf benim her şeyim, Kepez benim her şeyim' dediniz ve sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözdünüz. “diyerek sözlerine devam eden Dere, “Hem esnafımıza, hem de Kepezimize çok şeyler kazandırdınız. Kepezi Kepez yaptınız. Kepez artık Antalya'nın arka bahçesi değil, Kepez'i Antalya'nın yaşanabilir bir şehri yaptınız.“ dedi.

Tütüncü, “Bu şehir hepimizin”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de başkanların kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tütüncü, 31 Mart Yerel seçimlerinin geride kaldığını belirterek, “Şimdi şehrimizi daha da geliştirmeye ve daha da güzelleştirmeye bakacağız. Bu şehir hepimizin. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, farklı tutum ve davranışlarımızda olsa, hayata farklı yerlerden de baksak, bu şehir hepimizin. Hepimizin olan bu şehri geliştirmek için, esnafımızı geliştirmek için, ekonomimizi geliştirmek için çalışmalıyız ve gayret etmeliyiz.” diye konuştu.

Kepez'de büyük değişim

Kepez'in 10 yıl önceki halinden örnekler vererek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “10 yıl önce hastane önünü kesen, hastane caddesi dediğimiz yere baktığımızda, o zaman hastane hak getire, etrafı gecekondularla dolu, okulların olmadığı, yolların, alt yapıların olmadığı bir şehir bölgesi görüyorduk. Şimdi orada neler neler görüyoruz. Günlük buradaki hastaneye 25 bin kişi geliyordu. Burada büfede 1 su satsanız 25 bin su yapar. 1 tane simit satsanız 25 bin simit yapar. Bundan dolayı etrafına esnaf dükkanları açıldı. Orası şimdi istihdama katkı sağlıyor, esnafımız da kazanıyor. “diye konuştu.

Kepez'in değeri kat ve kat arttı

“Göreve geldiğimizde Kültür, Ahatlı ve Yenidoğan tamamen gecekondu bölgesiydi.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Bugün 200 metre kare bir arsanın 4 milyon liraya satıldığı bir memleket köşesi oldu. Masa Dağı'nda ise başta 2B, tapu olmak üzere birçok şehircilik problemi vardı. Bugün ise bir tek apartman binasının 2.4 milyon liraya satılan bir bölge haline geldi. Bu nasıl oldu? Problemlerin çözülmesiyle oldu. “dedi.

Altınova için 8 yıl uğraştık

Yıllardır imar planı sorunu çözülemeyen Altınova konusuna da değinen Başkan Tütüncü, “Altınova'ya 45 senedir gelen giden belediye başkanları imarını yapacaktı. Altınova için 8 yıl uğraştık. Dişimizle, tırnağımızla orada güzel bir başarı sağladık. Antalya'nın değil, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezleri, ticari alanları bu bölgede yer alıyor. “ diye konuştu. Ekonomide en büyük unsurun esnaflar olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, “Benim için Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'dir. Sabah simitçi Faik'in orada başlayan günümüz, gece kahveci Faik'in çay ocağında bitiyor. “ diyerek sözlerini tamamladı.