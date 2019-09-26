Tütüncü, Kepez'in Yeşil Seferberliği'ni inceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak, ‘Yeşil Seferberliği' kapsamında zeytin ve portakal ağaçlarıyla süslenen Kepez'in cadde ve sokaklarında incelemelerde bulundu.

Kepez Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları Antalya'ya özgü portakal ve zeytin ağaçları ile güzelleştirmeye devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha yeşil bir Kepez için canla başla, büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi. Kepez'in her gün daha da güzelleştiğine dikkat çeken Başkan Tütüncü, “İlçemizde yeni caddeler açıyoruz, açtığımız caddelerin altyapılarını tamamlıyoruz. Asfalt ve kaldırım işlemleri ile o caddenin güzelliğini sağladıktan sonra da sıra yeşillendirme işlemine geliyor“ dedi.

Kepez'e özel peyzaj düzenlemesi

Özellikle peyzaj işlemlerinde çok özel temalı düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Özel peyzaj düzenlemelerimiz ile bambaşka bir güzelliği mahallelerimize, caddelerimize ve sokaklarımıza taşıyoruz.” diye konuştu. Varsak Bölgesi'ndeki Tansu Çiller Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Buranın da altyapı işlemleri tamamlandı, asfalt zemin işlemleri bitti. Yaptığımız refüj çalışmaları ile birlikte bambaşka bir havaya büründü. Burası da portakal ağaçlarıyla yoğun bir şekilde süslenerek, özel bir caddemiz haline geldi. Kimi caddelere bakıyorsunuz portakal ağaçları, kimi caddelere bakıyorsunuz zeytin ağaçları. Kimi caddeleri de bu bölgenin iklimine uygun ağaçlar süslüyor" diye konuştu.

Çok daha güzel bir Kepez

Akdeniz Bölgesi'nin iklimine uygun bitkiler ve ağaçlarla yapılan peyzaj düzenlemeleriyle ilçeye farkındalık kazandırma azminde olduklarını dile getiren Tütüncü, Akdeniz'in simgesi olması açısından portakal, insanlık tarihi kadar eski bir medeniyet değeri olması bakımından da zeytin ağaçları, cadde ve sokaklarımıza inanılmaz güzel yakışıyor. Önümüzdeki süreçte yeşil seferberliği kapsamında diktiğimiz ağaç sayılarını artıracağız. Yeşil alanlarımızı daha da büyüterek, çok daha güzel bir Kepezi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Caddede yapılan çalışmalar

Portakal ağaçlarıyla süslenen Tansu Çiller Caddesi Tütüncü'nün birinci döneminde çift şeritli yol haline getirilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, caddenin 8 metre olan genişliği, 20 metreye çıkarılmış, yolun taban zeminin sıkışması için cadde ilk olarak sathi asfaltla kaplanmıştı. Yol tabanı sağlamlaştırılan ve kanalizasyon çalışması tamamlanan 1450 metre uzunluğundaki Tansu Çiller caddesine 5 bin 200 ton sıcak asfalt döküldü. Refüj çalışmaları da tamamlanan caddeye Yeşil Seferberliği kapsamında 110 portakal ağacı fidanı dikildi.