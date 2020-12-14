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Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl okullarında ziyaret ettiği öğrencileri, pandemi nedeniyle bu eğitim ve öğretim yılında evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.


Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle, Başkan Tütüncü öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Kimi öğrenciyle evlerinin kapılarında, kimileriyle de apartman bahçesinde görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biliyorum evde çok sıkıldınız. Merak etmeyin, bu günlerde geçecek. Okullarınıza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşup, doya doya sarılacaksınız. Bende sizleri yine okullarınızda ziyaret edeceğim. Parklarda gönlünüzce yine koşup, eğleneceksiniz. Hep beraber biraz daha sabretmeliyiz” diyerek çocuklara moral verdi. Tütüncü, ziyaret ettiği öğrencilere satranç takımı, öğrencilerin kardeşlerine de araba ve bebek hediye etti.

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