Tütüncü kitap fuarında söyleşiye katıldı

Kepez Kitap Fuarı'nda gazeteci, yazar ve televizyoncu Mesut Yar ile Kürşat Başar'ın söyleşi konuğu oldu. Tütüncü, ‘50 liralık kitap alana 1 portakal fidanı projesiyle' Başar ve Yar'dan övgü aldı.

Başkan Tütüncü, Kepez Kitap fuarının doğuşunu, fuarın temasını, hedeflerini ve çevreci projelerine değindi. Gazeteci, yazar ve televizyoncu Başar ve Yar ile birlikte yaklaşık 1 saat boyunca söyleşi yapan Başkan T ütüncü, fuardan 50 liralık kitap alan adına dikilecek 1 portakal ağacı ve oluşturulacak portakal bahçesi projesini anlattı.

Portakal fidanları hazır

Kitap alanların kayıtlarını alacaklarını açıklayan Tütüncü, “Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin metrekarelik yeşil alanımızı portakal bahçesi kurulumu için değerlendireceğiz. Fuar sonrası portakal ağaçlarının dikimi gerçekleşecek ve önlerinde isimlerinin yazılacağı portakal fidanı görselleriyle elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajı atılacak. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarına etiketlenecek olan proje için portakal fidanlarımız hazırlandı ve kitapseverleri bekliyor” diye konuştu.

Botanik parkı anlattı

DokumaPark bünyesinde portakal, zeytin ve nar bahçeleri ile botanik park oluşturulması projesine de değinen Tütüncü, kendi dönemlerinde Antalya'ya kazandırdıkları temalı parklar ile kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı artışında rekor kırıldığını da vurguladı. Kepez'in imarını yaparken yeşil alalara dikkat ettiklerini vurgulayan Tütüncü, bu çevreci anlayışlarını kitap fuarına da yansıttıklarını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazeteci, yazar ve televizyoncu Mesut Yar ve Kürşat Başar ile yaptığı söyleşide 50 liralık kitap alana 1 portakal fidanı projesiyle övgü aldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Kepez Kitap Fuarı bünyesindeki söyleşiyi, yaklaşık 500 kitapsever izledi. Geçen Cuma günü açılışı yapılan, 200'ün üzerinde yayınevi ile 150'nin üzerinde imza günü ve söyleşi gerçekleştirilecek fuara, bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor. Kepez Kitap Fuarını, geçen yıl 380 bin kitapsever ziyaret etmişti.