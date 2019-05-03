Tütüncü, listeye giremeyen meclis üyesi adaylarıyla buluştu

Tütüncü, Ak Parti'den Kepez Belediyesi Meclis Üyeliği adaylığı başvurusunda bulunan ancak listeye giremeyen ve listede yer alıp da seçilemeyen isimlere teşekkür yemeği verdi. Başkan Tütüncü'nün ev sahipliğinde belediye yemekhanesinde gerçekleştirilen teşekkür yemeğine Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile 77 meclis üyesi adayı katıldı.

“Kalbiniz, temiz ise hikayeniz güzel biter”

Tütüncü, 31 Mart seçim zaferine katkılarından dolayı teşekkür ettiği meclis üyesi adaylarına, yeni dönemde de beraber olacaklarının mesajını verdi.

Zor bir seçim sürecinden zaferle çıktıklarının altını çizen Tütüncü, “Bu seçim, Ak Parti olarak girdiğimiz 15 seçimin belki de en zoruydu. Hamdolsun Rabbimiz, bizi utandırmadı, dualarımızı karşılıksız bırakmadı. Kalbiniz, niyetiniz temiz ise hikâyeniz de güzel biter. Bizim niyetimiz halisti. Bizim, milletimize, memleketimize hizmet etme; milletin ve memleketin iki yakasını bir araya getirme derdimiz vardı. Zor bir seçim döneminden geçtik. Bu seçimde geçmiş dönem siyasi aktörlerinin birçoğu karşımızdaydı. Bizim yanımızda ise Kepezli hemşerilerimiz, teşkilatımız, meclis üyesi adaylarımız ile gönüllülerimizin duası, dostluğu, arkadaşlığı ve kardeşliği vardı" dedi.

Birlikte çalışmaya devam

Tütüncü, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de meclis üyesi adaylarıyla birlikte olacaklarına işaret ederek, Ak Partili adaylara şöyle seslendi:

“Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de birlikte, beraber olalım. Kepez Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz programlarda sizleri de aramızda görmek isteriz. Biz bir aileyiz. Ak Parti Teşkilatları da, belediye de sizin. Dilediğiniz de gelir, müsait olduğumuz her zaman görüşürüz. Biz kardeşiz, bizim aramızda makamlar yok. Bizim aramızda mevkiler, o, bu yok. Bu masa etrafındaki herkes kardeştir. Seçim kampanyası boyunca arkadaşlık ettik, birlikte yemek yedik, üzüldük, sevindik ve ağladık. Bu toplantıyı, seçim kampanyası dönemindeki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve yol arkadaşlarımızı ileriye taşıyalım, düşüncesiyle düzenledik.”