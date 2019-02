Tütüncü, Minik Ecrin'in davetini geri çevirmedi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1'inci sınıfa giden Ecrin Samyeli'nin, ‘sınıfıma gelir misin' davetini geri çevirmedi. Tütüncü, Minik Ecrin'i, okuduğu Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'ndaki 1-A sınıfında ziyaret etti.

Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Cumartesi günü evine gittiği Ecrin Samyeli'nden, ‘sınıfıma gelir misin' daveti aldı. Başkan Tütüncü, bu daveti yerine getirmek için Ecrin'in okuduğu Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'ndaki 1-A sınıfını Pazartesi günü ziyaret etti. Ziyaret karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Ecrin, Tütüncü'ye çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Tütüncü, sohbet ettiği Ecrin ve arkadaşlarına boyama kitabı ve Anadolu Oyuncak Müzesi ziyareti ile ödüllendirdi.

“Çocuklarla hayata tutunuyorum “

Önceliğinin her zaman çocuklar olduğunun altını çizen Tütüncü, “Çocuklar bizim geleceğimiz ve her fırsatta onlarla beraber olmak en önemli önceliğimiz. Geçtiğimiz Cumartesi günü, minik dostum Ecrin, okuluma gelir misin, demişti. Pazartesi günü geleceğime söz vermiştim. Önceliğim her zaman çocuklar olduğu için de Pazartesi günü Ecrin ve arkadaşlarını ziyaret ettim. Çocukları mutlu etmekten çok büyük sevinç duyuyorum. Çocuklarla hayata tutunuyorum. Her zaman dediğim gibi evde bir tane çocuğum var ama sokaklara çıktığım zaman Kepez'in bütün çocukları benim çocuklarım. Çocuklar için çalışmaya, gayret etmeye; daha güzel bir şehir meydana getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Tütüncü, ders saatinin sona ermesi dolayısıyla okul bahçesinde çocuklarını bekleyen ve kendisine yoğun bir ilgi gösteren velilerle de sohbet etti ve isteklerini dinledi.