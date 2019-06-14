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Tütüncü, minik öğrencinin davetini geri çevirmedi

Başkan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulu 1-C sınıfı öğrencisi Ecrin Duran’a, verdiği davet sözünü yerine getirdi.

Başkan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulu 1-C sınıfı öğrencisi Ecrin Duran'a, verdiği davet sözünü yerine getirdi. Minik Ecrin, geçtiğimiz günlerde DokumaPark'taki Ramazan etkinliği alanında karşılaştığı Tütüncü'yü, “Başkanım bir gün sınıfıma gelir misin” sözleriyle Yeni Mahalle İlkokulu'na davet etmişti. Ecrin'e ziyaret sözü veren Tütüncü de, Ramazan Bayramı tatilinden sonra da sözünün gereğini yaptı.



Ziyaretiyle çocukları mutlu etti


Başkan Hakan Tütüncü, Ecrin Duran'ın okuduğu 1-C sınıfını ziyaret etti. Ziyaret karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Ecrin ve arkadaşları, Tütüncü'ye çiçekle teşekkür ettiler. Ecrin, sevgisini anlattığı resimlerin ve ‘Hakan Abi, senin güzel kalbin olduğu için seni çok seviyoruz. Sen, bizlerin umudusun.' yazılı notun olduğu kâğıdı da Tütüncü'ye verdi.


Başkan Tütüncü, ziyarette güzel bir sohbeti paylaştığı Ecrin ve arkadaşlarına yaz tatilinde okumaları için doğruluğun, dürüstlüğün, sevginin, iyiliğin, yardımseverliğin ve vatan sevgisinin anlatıldığı çocuk kitapları hediye etti.



1.sınıf öğrencileriyle yarım saat sohbet


Çocuklarla ve gençlerle vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten Tütüncü, ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. “Minik dostlarımdan Ecrin, beni sınıfına davet etmişti. Ecrin ve arkadaşlarına misafir oldum. Yoğun bir mesai günümdü. O yoğunluğu rağmen yaklaşık yarım saat 1. sınıfta okuyan çocuklarla sohbet ettim. Sohbetimizde, 1. Sınıfta okuyan çocuklarımızın inanılmaz bir başarıyla Türkiye'yi sırtlanmaya, ülkemizi geleceğe taşımaya hazırlandıklarını gördüm. Çocukları mutlu etmek bizi çok memnun ediyor. Biz, çocuklar için çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyorum. Bu ülkenin güneş yüzlü çocukları her şeyimiz. Ziyaretimde Ecrin ve arkadaşlarına çok güzel yaz tatili fikirleri verdim. Belediye olarak biz de çocuklarımız için çok güzel yaz tatili programları hazırlardık. Ecrin ve sınıf arkadaşlarının ve bütün Kepezli öğrencilerimizin çok güzel bir yaz tatili olacak. Tüm öğrencilerimize iyi bir yaz tatili diliyorum.” Başkan Tütüncü, okulda eğitim gören özel çocukları da ziyaret etti.

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