Başkan Hakan Tütüncü, “Net söylüyorum. Sıfır tolerans” dedi.

Kepez Belediye Meclisi'nin, 2023 yılı Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında toplanan mecliste, 15 yazılı, 1'i önerge olmak üzere 16 gündem maddesi görüşüldü. Partilerin grup başkanlarının 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde sergilenen yardımlaşma seferberliğinin dile getirildiği konuşmaların ardından Başkan Tütüncü de, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kepez Belediyesi olarak vatandaşların, personellerin, meclis üyelerinin yardım seferberliğine teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Türkiye'deki bütün belediyeler, Antalya'daki bütün belediyeler kendi imkanları nispetinde büyük bir seferberlik ruhuyla, milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde meseleye sahip çıktıklarını gördüm. Hem burada, hem de 2 kez gittiğim deprem bölgesinde gördüm. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ve yardım kampanyasına destek olan meclis üyelerimize, imkanlarını seferber eden bütün belediyelerimize, hayırseverlere, devlet kurumlarımıza teşekkür ederim“ dedi.

8 sahra mutfağı 30 bin kişilik yemek

Kepez Belediyesi olarak deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu kampanya çerçevesinde 190'ı tır olmak üzere 220 araçla bölgeye insani yardım gönderildiğini belirten Başkan Tütüncü “Bu geniş gönüllükten dolayı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederim. Bu çok önemli bir katkıydı. Depremin ikinci gününde 8 tane sahra mutfağı kurduk. Günde 30 bin sıcak yemek hizmetimiz 15 gün sürdü. Şuanda da İskenderun ve Osmaniye'de bu çalışmalarımız halan devam ediyor. 24 saat boyunca 30 bin kişiye yemek hizmetimiz sürüyor. Antalya'ya gelen depremzede kardeşlerimizin nerede ikamet ettiklerine bakılmaksızın 32 bin 74 kişiye insani yardım malzemesi(Gıda, giyecek vb. ) ulaştırıldı. Belediye Sağlık Merkezimizce depremzede vatandaşlarımızın misafirler edildiği tesislerde tedavi, tıbbi destek ve ilaç yardımında bulunuyoruz. Okul öncesi öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Gezici çocuk atölyelerimizle çocuklarımıza, ailelerinde içinde olduğu psikososyal destek anlamında atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Başsağlığı dileklerini iletti

Başkan Tütüncü deprem yardımları konusundaki açıklamalarının ardından Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatına değindi. Tütüncü; “Merhum Deniz Baykal'a rabbimden rahmet diliyorum. Bize çok önemli tecrübeler bıraktı, büyük bir miras bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, bütün sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek isterim” dedi.

Temsilci seçimi

Başkan Tütüncü'nün meclis açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2023 yılı Olağan ve Olağanüstü Kurul Toplantılarında; Kepez Belediye Başkanlığını temsil etmesi için ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. ‘ye Ramazan Çakır, ALDAŞ'a Süleyman Acar, Antalya Pamuklu Dokuma İnşaat Mühendisliği Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Turizm Sanayi A.Ş'ye Ali Fidan, Antalya Kepez A.Ş'ye Dilaver Tanık seçildi.

Hepimiz üzerinde daha dikkatli durmalıyız

Mart ayı meclis toplantısında “Yapı denetimsiz binaların denetlenmesi konusunun gündeme alınarak, gerekirse mecliste grubu olan partilerin desteği alınarak çalışma başlatılması” hususu da meclis gündemine önerge olarak sunuldu. Önerge ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Tütüncü; “Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Hepimizin üzerinde daha dikkatli durmamız lazım gelen konuların başında bu geliyor. İmar Müdürlüğümüz binaların statik olarak daha güçlü hale getirilmesi için neler yapılabilir bununla da alakalı gerekli çalışmalarına başladılar. Pazartesi günü bürokrat ve encümen üyelerimizle ortak bir toplantı yaptık. O ortak toplantıda aldığımız karar şu şekilde; bununda herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Binaların daha güçlü olması anlamında yapılacak hangi tür teknik donanıma ihtiyaç varsa asıl olan maliyet değil, asıl olan insan can ve mal güvenliği Bununla ilgili yapılacak olanları meclisimize de taşıyalım. Gerekirse ayrı bir yönetmelik maddesi olarak, ayrı bir imar şartı olarak geçirelim istedik. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Bu hassasiyeti bundan sonra en üst düzeyde tutmamız lazım. Artık anlaşılıyor ki; sadece yönetmelik ve yasa metinlerinin var olması değil, bunların uygulama aşamasının bizim dışımızdaki kısımlarında da gereken hassasiyeti göstermemiz lazım geldiği kanaatindeyim “diye konuştu.

Depremden sonra alınan bir kararı da açıklayan Başkan Tütüncü, “Büyük mağazaların olduğu, galerilerin olduğu yerlerde; nasıl ki fırın ve pastane denetimi yapılıyorsa, İmar Müdürlüğümüzde şimdi ayrı bir ekip halinde bu taramalara başlıyor. Haklı olarak ta vatandaşlarımızda endişeler var. Bulunduğumuz binada kolon kesilmiş mi endişesi var. Şuana kadar ilçemizde böyle bir örneğe rastlamadık. Ama her ihtimale karşı arkadaşlarımızın bu çalışmaları da yoğun bir şekilde da yapmalarını da talimat verdim. İmar Müdürlüğümüz gereken takibi yapacak, sizlerin de ayrıca takip edilmesi gereken hususlar olursa net söylüyorum sıfır tolerans Hepimiz aynı noktadayız. En güzel şekilde takiplerini yapacağız. 250 binden fazla konutun olduğu bir ilçedeyiz. Bu konuya hep beraber bakarsak, hep beraber odaklanırsak iyi olur” dedi.

Türkiye'nin 1999 depreminden çok ibretler çıkardığını da sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, 1999'dan sonra yapılan binalarda beyaz ile siyah kadar fark olduğunu söyledi.