Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Kepez Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için oyunu eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile birlikte Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Kepez Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, oyunu Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda kullandı. Tütüncü, oy kullanacağı okula eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile beraber geldi. . Oy zarfını ‘Hayırlı, uğurlu olsun dilekleriyle 1486 nolu sandığa atan Tütüncü, “Türkiye'nin bütün şehirlerindeki hemşehrilerimiz, önümüzdeki 5 yıl boyunca kendilerini idare edecek yöneticileri , belediye başkanlarını ve meclis üyelerini ve muhtarları seçecekler. Bu seçim döneminin hayırlarla neticelenmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah hepimiz için hayırlar yaratsın, hepimiz için güzellikler meydana getirsin. “ dedi.

“Kazanan Antalya olsun, Kepez olsun”

“Ülkemiz aydınlık günlere yürüsün, şehrimiz çok daha güzel hizmetler alsın, güzel projeler hayata geçsin. “ diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Kampanya döneminde de çok daha olgunca davranışlar sergilendi. Her şey geliyor geçiyor. 31 Mart'ta gelip geçecek. Biz yine hemşehriler olarak birbirimizin yüzüne bakmaya, kaldırımlarda, yürümeye, aynı caddelerde karşılaşmaya devam edeceğiz. Yüz yüze bakacağımız kişilere kötü sözler söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sandıklar açıldığında da inşallah hayırlı neticelerle karşılaşırız. Kazanan Antalya olsun, kazanan Kepez olsun. " dedi.