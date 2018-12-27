Tütüncü, personeliyle kahvaltıda buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKMEK, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi, kültür müdürlüğü, belediye tiyatrosu, üniversite hazırlık kursu, etüt merkezleri, robotik kodlama eğitim merkezi ve müzik okulları personeliyle kahvaltıda buluştu.

“Sosyal ve kültürel belediyecilikte dillere destan çalışmalar yaptık”

Belediye yemekhanesindeki buluşmada Tütüncü, “Bugün tamamıyla halka temas eden, halka yönelik çalışmalarımızı yapan belediye ekibimizle bir araya geldik. Her birine gönülden teşekkür ederim. Çünkü bu personellerimizle 10 yıldan beri kültürel ve sosyal belediyecilikte ve insan odaklı belediyecilikte çok büyük hizmetlere ve projeleri imza attık. Kepez'in, bugün sosyal ve kültürel belediyeciliğin, sanatsal etkinliklerin Antalya'daki merkezi haline gelmesinde çalışanlarımızın çok büyük emeği var. Bu sebepten dolayı kreş, etüt merkezleri, Kültür Müdürlüğü, müzik okulları, robotik eğitim merkezi, üniversite hazırlık kursu, belediye tiyatrosu ile AKMEK çalışanlarımıza teşekkür ederim. Dillere destan çalışmalar yaptılar” dedi.

“Yeni dönemin merkezinde gönül belediyeciliği var”

Tütüncü, 2009'da 41, 2014'te 70 proje ile yola çıktıklarını aktararak, “Her iki dönemimde de hemşehrilerimize vaat ettiğimiz proje âdetinin çok fazlasını Kepez'e kazandırdık. Yeni dönemde de vites büyüterek yola ve yolculuğumuza devam edeceğiz. 3. dönemimizde, ‘123 proje ile hedef 2023' diyoruz. 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak. Binalar ve icraat yapmaktan çok; kentte bir kimlik, kültür ve sanat iklimi armağan etmeye ve Kepez'de farklı cazibe merkezi oluşturmaya yönelik doğrudan insana dokunan projelerimiz olacak. Yeni dönemin temeline insan merkezli belediyecilik anlayışını daha büyük bir şekilde yerleştiriyoruz.

10 yıllık süreci tamamladık. Önümüzde yeni bir dönem var. Yeni bir enerjiyle oluşturduğumuz hedeflere doğru ilerleyeceğiz. İki dönemimizde Kepez'in kangrenleşen sorunlarını çözerek, kentsel dönüşümü başlattık. Bu kentsel dönüşüm, bir olgu olarak kendi mecrasına girdi ve devam ediyor. Yeni dönemde kentsel yenilenme ile birlikte doğrudan insan hayatına temas eden sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli projeler olacak” diye konuştu.