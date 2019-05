Tütüncü: “Ramazan paylaşınca güzel “

Kepez Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ramazan sofralarının ikincisi Düdenbaşı Mahallesi'nde kuruldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, paylaşım ayın olan ramazanın sofraları da paylaşınca güzel olduğunu söyledi.

Düdenbaşı, Teomanpaşa,Mehmet Akif ve Güneş Mahalle sakinlerini bir araya getiren iftar yermeğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve meclis üyeleri ile beraber katıldı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in de okunduğu Ramazan sofrasında dua da edildi.

“Büyük mutluluk duyuyorum”

On bir yıldır hemşehrileri ile gönül sofralarında bir araya geldiklerini dile getiren Tütüncü, “Her gün büyüyen bir sevgiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Aradan geçen zaman dostluğumuzu kardeşliğimizi büyütüyor. Hemşehrilik hukukumuzu daha da güçlü hale getiriyor. On bir yıldan bu yana her gün mahalle iftarlarımızla sofralarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşımın, rahmet ve merhametin, muhabbetin ayı olan ramazan da önemli olan bir olmak ve birlik olmaktır. Kepez'in bütün mahallelerinde bunu paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. “ dedi.

İftar yemeğine katılan vatandaşlara teşekkür eden Tütüncü, “Hepinize gönül dolusu teşekkürler. Bu ramazan gününde birbirimizin gönlünü almaya bakalım. Birbirimizin kapısını çalalım. Gönül sofralarına konuk olalım. Birlikte ve beraber olalım. Ramazan paylaşınca güzel. Ramazan kardeş olunca güzel. Ramazan dostluğumuzu büyütünce güzel. Ramazan birlikte bu sofraları paylaşınca güzel” diye konuştu.