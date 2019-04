Tütüncü, rekor kıran başkanlar arasına girdi

Kepez Belediye başkanlığına 3'ncü kez seçilen Hakan Tütüncü, Türkiye genelinde nüfusu 100 binden fazla ve başkanları birden fazla dönem aday olan ilçelerin oy artış oranları sıralamasında 7'nci olarak ilk 10'a girdi.

Tütüncü, 31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 9.67'lik oy artışı ile Türkiye genelinde yedinci olurken, AK Partinin de öne çıkan ismi oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesapları üzerinden “Çok mutlu oldum. Ajanslara bugün yansıyan bir haber. Oyunu en fazla artıran on başkandan biri olmuşuz. Seçimlerin “En”leri listesinde partimizi temsil etmek büyük bir onur. Teşekkürler Kepez” ifadelerini kullandı.

Tütüncü, “Biz gönüllere girdik”

Oy artış oranları listesi ile ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz, 2009'da gönüller kazanmak için yola çıktık. Göreve geldiğimiz günden itibaren siyasi görüşü her ne olursa olsun, her eli sıktık, her eve gittik, her esnafımızı ayrım yapmadan ziyaret ettik. Biz hizmetin yanında gönüllere girerek, gönül belediyeciliği yaptık. Gönüller kazanmak için çıktığımız yolda, yeni gönül yolları yapmak en önemli önceliğimiz oldu. Kepezli hemşehrilerimizle aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirdik. Bir belediye başkanının en büyük gücü hemşehrilerinin desteğidir. İşte! Biz bu destekle bugün oy oranları listesinde yedinci sırada yer aldık. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bu desteğini bizlerden esirgemeyen tüm Kepezli hemşehrilerime gönül dolusu teşekkürler” dedi.