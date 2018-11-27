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Tütüncü sitelerin taleplerini dinliyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, har hafta farklı mahallelerdeki sitelerde vatandaşları dinlemeye devam ediyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak-Karşıyaka'daki site ziyaretlerini sürdürüyor. Şule 2, Türkeş ve Yeni Eğitimciler Sitelerini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, site yöneticilerinin ve site sakinlerinin istek ve dileklerini dinledi. Hemşehrilerinin bank, çocuk oyun alanları bakım ve onarımı, toplu taşıma güzergahlarının değiştirilmesi, güvenlik ve aydınlatma gibi taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki talepleri anında bürokratlarına bildiriyor.



“Hizmet için varız”


Tütüncü, site ziyaretlerine devam ettikleri Varsak bölgesinin yatırımlar ile daha da geliştiğini söyledi. Antalya'nın en büyük yatırımı olan tramvay hattının Varsak bölgesinde gerçekleştiğini vurgulayan Tütüncü, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 istasyonu, polis merkezi, tam olimpik yüzme havuzu, arkeopark gibi başlıca hizmetlerimizin yanında, imar, yol ve altyapı gibi büyük yatırımları Varsak bölgemize yaptık. Daha konforlu bir yaşam isteyen hemşerilerimizin yeni beklentilerini öğrenmek için, bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Biz hemşehrilerimize hizmet için varız” dedi.

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