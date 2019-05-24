Tütüncü STK'lar ile iftarda buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sivil Toplum Kuruluşları'nı(STK), iftar yemeğinde ağırladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte katılan Başkan Tütüncü, masaları tek tek gezerek, katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İftar yemeğinde STK'lara seslenen Başkan Tütüncü, kardeşlik çağrısında bulundu. Bireysel yaşantıda asıl olanın gönüllere bırakılan izler olduğunu vurgulaya Başkan Tütüncü, toplumsal yaşantıda ise birlik ve beraberliğini muhafaza edebilenlerin geleceğe daha güçlü yürüdüğünü vurguladı. Tütüncü, Ramazan ayının toplumun kaynaşması için bir vesile olduğunu ve maneviyatımızı da güçlendirdiğini söyledi.

"Hemşehrilikte buluşuyoruz"

Kardeşliğimizi daha farklı bir frekanstan gönüllerimize fısıldandığını söyleyen Tütüncü, “İhtiyaç duyduğumuz en önemlisi, birbirimize sımsıkı sarılmak. Kardeşliğin önündü hiçbir şeyi engel olarak görmemek.” dedi. Toplumumuzun temel dinamikleriyle bu tür sofralarda bir araya gelmek istediklerini belirten Tütüncü, toplumun tüm renklerini aynı masada bir araya getirerek gönüllerin birbirine biraz daha alışmasını amaçladıklarını söyledi. Geçmişte Çanakkale, KKTC gibi yerlerde birlikte mücadele edenlerin yine bizler olduğunu hatırlatan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu coğrafyanın her noktasında vatanımızın milletimizin birliğini sağlayan bizdik. Gelecekte kötü bir kalkışmayla karşılaşırsak, karşılarında yekvücut olacak olan yine biziz. Birlikte yaşama kültürümüzü, birbirimizin farklılıklarının aslında bir renk olduğunu kavramak zorundayız. Beyaz en güzel kendini siyahta gösterir.” diye konuştu.