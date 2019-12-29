Tütüncü, turizmci gençlerle bir araya geldi

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mezun olan öğrencilerin, Antalya turizmine güç kattığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin bir eğitim projesi olan ‘Gençlik Buluşmaları' kapsamında Muratpaşa ilçesinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi.

Tütüncü, ilk olarak yiyecek içecek hizmetleri servisi, mutfak, konaklama ve seyahat hizmetleri servisi ile kat hizmetleri eğitimlerinin verildiği atölyeleri gezdi. Öğrencilerin yaptığı yiyeceklerin tadına bakan Tütüncü, daha sonra öğrencilere hitap edeceği salona geçti. Burada Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seslenen Tütüncü, ‘Gençlik Buluşmaları' kapsamında her hafta ilçesinde bir okula gittiğini, davet üzerine de diğer ilçelerdeki liseleri de ziyaret ettiğinin altını çizdi.

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini enerjik ve dinamik gördüğünü kaydeden Tütüncü, “Enerjinizi hiç kaybetmeyin. Sizin enerjinize ülkemizin çok ihtiyacı var. Bu enerjinizi devam ettirdiğiniz sürece hayatınız çok daha anlamlı olacak. Meslek liselerinde okuyor olmanız size üniversite yolunun kapalı olduğunu anlamına gelmez. Ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Üniversite sınavına, 1,5 milyon yakın öğrenci ile girdim. Sınavda ilk 2 bine girerek, Türkiye'nin en iyi Hukuk Fakültesini kazandım. Meslek lisesinden de üniversite kazanılıyor. Hem iyi bir mesleğiniz olsa, hem de iyi üniversiteye gitseniz fena mı olur? Burada kolunuza hem altın bileziğinizi takın hem de üniversite hayalinizi gerçekleştirin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Gelecek çalışkan olanlarındır.” Sözünü hiç unutmayın.” şeklinde konuştu.

“Antalya turizmine güç katıyorsunuz”

Tütüncü, konuşmasının devamında kendisini dinleyen öğrencilere şöyle seslendi: “Çok güzel bir okulda okuyorsunuz. Bu okulda okumak isteyen o kadar çok genç var ki. Bu okulda iyi bir mesleğe sahip olabilme ve üniversiteye hazırlanma imkanınız var. Turizm eğitimi alanında marka bir okul da okuyorsunuz. Turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim veren okulunuzun bünyesindeki uygulama oteli de size çalışma ortamını yaşama imkanı sunuyor. Mutfak, kat hizmetleri gibi atölyeleri gezdim ve güzel bir ortamda yetiştiğinizi gördüm. İnanıyorum ki, mezun olduktan sonra Antalya turizmine güç katacak ve geleceğin usta şefleri olacaksınız. ”