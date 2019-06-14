Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı Ankara'da yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir kez daha başkanlık koltuğuna oturduğu seçimler de Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü de TBB'nin encümen listesinde yer aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) Olağan Meclis Toplantısı sebebiyle Ankara'daki TBB 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Toplantısına katılamayan Başkan Tütüncü, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından hemşehrileri ile paylaştı. Tütüncü, “Şahsımı Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği görevine aday gösteren partimize, bizi bu onurlu göreve seçen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize sonsuz teşekkürler. “ dedi.

AKBB kalplerimizi ve gönüllerimizi birleştirdi

Kepez Belediye Başkanı ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, katılamadığı TBB seçimlerinde kendisini temsil eden meclis Üyesi İsa Sarpdağ'a da sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. AKBB seçimleri hakkında da düşüncelerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Büyük bir nezaket ve zerafet içinde bir toplantı, demokratik olgunluğa yarışır bir seçim yaptık. Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) kalplerimizi ve gönüllerimizi de birleştiriyor. Bugün bunu gördük ve mutluk olduk. Şahsımı birlik başkanlığına aday gösteren Cumhur İttifakımıza, bugünkü seçimde tekrar bu onurlu görevi bize layık gören tüm partililerden Genel Kurul Üyesi Belediye Başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sonsuz teşekkürler” dedi.