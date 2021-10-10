Tütüncü, yabancı konukları ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, No Stereotypes isimli Erasmus Projesi kapsamında Antalya'ya gelen yabancı konukları ağırladı.

No Stereotypes isimli Erasmus Projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nden gelen öğretmen ve öğrenciler Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti. Başkan Tütüncü, öğrencileri belediyenin meclis salonunda ağırladı. Öğrencilerle rehber eşliğinde sohbet eden Tütüncü, “Sizleri şehrimizde ağırlamak bizler için büyük bir onur” dedi.

"Meclis salonunda ağırladı"

Antalya hakkında bilgiler aktaran Başkan Tütüncü, “Antalya şehri 2,5 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir şehir. Bizim ilçemizde Adalya Koleji'nin bulunduğu Antalya'nın en büyük ilçesi Bende o ilçenin belediye başkanıyım. İçinde bulunduğumuz salonda yerel meclis salonumuz. Birkaç saat evvelde bu salonda aylık meclis toplantımızı yaptık. Şimdide sizleri misafir ediyoruz” diye konuştu.

"Akdeniz sıcak, insanları da sıcak"

Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu da belirten Tütüncü, “İklim açısından en güzel zamanda geldiniz. Burada güzel ilişkiler kuracağınızı düşünüyorum. Güzel hatıralarla ülkenize geri dönmenizi istiyoruz. Akdeniz sıcak bir bölgedir. Akdeniz'in insanları da çok sıcakkanlıdır. Antalya'mıza hoş geldiniz” dedi. Başkan Tütüncü, Erasmus Projesi kapsamında Antalya'ya gelen öğretmen ve öğrencilere günün anısına hediyeler takdim etti.