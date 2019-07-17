Tütüncü, yaz kurslarındaki gençler ve aileleriyle birayaya geldi

Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yaz kurslarına katılan kursiyerler ve velileri ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesini ölçtü. Tütüncü, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi alan ve birçok başarıya imza atan öğrenciler ve velileri tarafından karşılandı. Yüzme öğrencileri ve eğitimcilerle sohbet eden Tütüncü, talepleri dinledi, dereceye giren öğrencileri de tek tek tebrik etti.

Tütüncü'ye talepler iletildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu ziyareti sırasında step, aerobik ve plates salonlarını da gezdi. Spor yapan hanımlarla bir araya gelen Tütüncü, burada da hanımların istek ve dileklerini dinledi. Spora gelen annelerin çocukları için tesis bünyesinde ‘çocuk aktiviteleri' isteyen hanımlar, toplu ulaşım ve sinekle mücadele gibi taleplerini de Başkan Tütüncü'ye ilettiler.

Mutlu kadın, mutlu toplum

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli kadınların mutlu olması için belediye imkanlarını seferber etmekten geri durmayacaklarını belirterek, “Tesisimizde hanımların spor yapmalarını sağlayan başarılı hocalarımız ve diyetisyenlerimiz var. Kadınların mutlu olduğu bir toplum, genel itibariyle mutlu bir toplumdur. Mutlu toplumun teminatı kadınlardır. Onlara daha tüzel ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etüt öğrencileriyle buluştu

Etüt sınıflarını da gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklarla sohbet ederek, belediye olarak verilen hizmetten yeterince memnun olup olmadıklarını sordu. Çocuk ve gençlerin kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, etüt derslerine giren Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.