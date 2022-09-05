Tütüncü: "Zabıta teşkilatı belediyenin halka dönük en önemli yüzlerinden biridir"

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Zabıta teşkilatımız, 24 saat hizmette olan belediyelerin halka dönük en önemli yüzlerinden biridir” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Zabıta Müdür Vekili Ali Arslan ve personelini makamında kabul eden Başkan Tütüncü, “Türk Zabıta Teşkilatımızın 196. yılı kutlu olsun. Zabıtalar belediyemizin kolluk kuvvetleri olarak, şehirlerimizde düzenin sağlanması açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahipler. Zabıta, 24 saat hizmette olan belediyelerin halka dönük en önemli yüzlerinden biridir. Gecenin bir vaktinde, gündüzün ortasında, gün doğarken, gün batarken, hafta sonlarında, resmi tatillerde, bayramlarda, zabıta sürekli hizmettedir, sürekli nöbettedir. Belediye adına kamu hizmetini üstlenir. İmkanları dar belediyelerin olduğu yerlerde de Türk zabıtası belediyelerin sadece zabıtalık kısmı değil, belediyeciliğin kamu hizmeti ile ilgili bir çok noktasında da hizmet yapmaktadır. Ben bütün zabıtalarımıza 196. Yıl dönümünde başarılar diliyorum" diye konuştu.