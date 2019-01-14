İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tütüncü'den cemevi müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci cemevi müjdesini verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ni ziyaret etti. Altınova Cemevi yönetiminin davetine icabet eden Başkan Tütüncü, alevi hemşehrileri ile çay içip uzun süre sohbet etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan cemevinin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Tütüncü, ikinci bir cemevi yapımı müjdesini de verdi. Yeni talepleri ve bölgeye yapılması beklenen hizmet önerilerini de dinleyen Tütüncü, Altınova'daki çalışmaları anlattı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye yapılacak yeni yatırımlar arasında ikinci bir cemevinin de olduğunu söyledi. “Birbirimize daha sıkı sarıldıkça bu topraklardaki huzur daha da artacak “ diyen Tütüncü, “Altınova'ya modern, güzel bir ikinci cemevinin yakışacağını düşündük ve bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.