Tütüncü'den Cemil Meriç Kitaplığı'na kitap bağışı

Sahaf Festivali'nden satın aldığı 22 kitabı Cemil Meriç Kitaplığı'na bağışladı. Tütüncü, “Kitap kurtlarına ve öğrencilerimize 7 gün/24 saat hizmet verecek olan kütüphanemiz, gelecek kuşaklara aydınlık bir meşale niteliğinde olacak ” dedi.

Kepez Belediyesi'nin, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı'na kitap bağışı yağıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kamuoyuna, kütüphaneyi birlikte kuralım, çağrısında bulunmasının ardından Antalya'nın dört bir yanından birbirinden özel kitaplar, Cemil Meriç Kitaplığı'na bağışlandı. Kütüphaneye bağış yapılabilmesi için kurulan ‘kitaplik.kepez-bld.gov.tr' linki üzerinden geçtiğimiz günlerde 50 kitapla ilk bağışı gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2. Sahaf Festivali'nden satın aldığı 22 kitabı da Cemil Meriç Müze Kütüphanesi'ne bağışladı. Festival'deki sahafları hafta sonu tek tek gezen Başkan Tütüncü, bugüne kadar bağışlanan kitaplar arasında olmayan, “Bir kütüphanede mutlaka bulunmalı”, dediği 22 nadide eseri Cemil Meriç Kitaplığı'na kazandırdı.

Tütüncü, kitapları mühürledi, imzaladı

Tütüncü, sahaflardan satın aldığı kitapları mühürleyerek, imzaladıktan sonra Cemil Meriç Kitaplığı Kitap Bağış Noktası'ndaki görevlilere teslim etti. Sahaf Festivali alanındaki Kitap Bağış Noktası'nda açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaları 1 Kasım'a kadar devam edecek, 2. Sahaf Festivali'ne davet etti. Tütüncü, “DokumaPark'ta sahaflar eski kitapları hemşehrilerimizin dikkatine sunuyor. Cemil Meriç Müze Kütüphanemize kitap bağışlamak isteyenler, Sahaf Festivalimizdeki Kitap Bağış Noktası'na bağış yapabilirler. Bugün 22 ayrı kitabı Sahaf Festivali'nden, sahaf esnafımızdan satın alarak kütüphanemize bağışladım. Damgaladık, imzaladık hayırlı olsun. Sahaf Festivali'nde, sizlerde gelecek kuşaklara aydınlık bir meşale niteliğinde olacak Cemil Meriç Kütüphanesine katkılar verebilirsiniz. Tüm Antalyalıları 2. Sahaf Festivali'ne ve Cemil Meriç Kütüphanesine katkılar vermeye bekliyoruz” dedi.