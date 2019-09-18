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Tütüncü'den çölyak hastalarına destek

Antalya Çölyak Derneği’nin düzenlediği Aşure günü etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla birlikte glutensiz aşure yedi.

Antalya Çölyak Derneği'nin düzenlediği Aşure günü etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla birlikte glutensiz aşure yedi.


Tütüncü, Antalya Çölyak Derneği'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği glutensiz Aşure günü etkinliğine katıldı. Antalya Çölyak Derneği'nin her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlediği Aşure günü etkinliği bu yılda onlarca çölyak hastasını bir araya getirdi. Seferoğlu Glutensiz Güzeloba Şubesi'nin ev sahipliğinde yapılan Aşure günü etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla beraber glutensiz aşure yedi ve onlarla keyifli anları paylaştı.


"Konuklara glutensiz aşure ikramı"


Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Aşure sevinci her yerde. Bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çölyaklı çocuklarımız, bize glutensiz aşure ikram ettiler. Onlarla ve aileleriyle birlikte olmak çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkürler” dedi.


Aşure etkinliğinde konuklara glutensiz pide, dondurma ve pasta ikram edildi.

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