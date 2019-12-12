Tütüncü'den doğum günü sürprizi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum gününde kendisini görmek isteyen Emine Karacula'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Tütüncü, doğum günü kutlamasında kendisini mutlaka görmek isteyen Emine Karacula'nın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Doğum günü pastasını birlikte kesen Tütüncü, Emine Karacula'ya ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Kalpler kazanmanın ve gönüller yapmanın çok önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Emine hanım, bugün bir mesajla beni doğum gününe davet etti. Onu geri çevirmek olmazdı. Yoğun bir akşamın sonunda koşa koşa geldim. Mutlulukları paylaşarak büyütmenin heyecanı bir başka” dedi. Emine Karacula'da kendisini kırmayarak doğum günü kutlamasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.