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Tütüncü'den hanımlara spor salonu müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iki farklı bölgede kadınlara özel fitness salonu yapacaklarının müjdesini verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Dallar Sitesi'nde yaşayan kadınların gün davetine katıldı. Tütüncü, davette kadınların önerilerini dinledi ve onlar için yeni dönemde yapacakları hizmetleri anlattı. Kadınlar Tütüncü'den step, aerobik ve pilates yapacakları bir salon isteğinde bulundu.


“Hanımlarımızın fikirleri bizim için çok önemli.” diyen Tütüncü, “Hanımlarımızın salon isteğini yeni dönemde yerine getireceğiz. Onlar bir tane istedi. Biz iki tane yapacağız. Varsak'daki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nun içerisine ve belediye binamızın yanındaki Mısır Çarşısı'nın ek binasına fitness salonu yapacağız. Her iki salon da Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Varsak- Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattında yer alıyor. Hat güzergâhındaki mahallelerimizde yaşayan hanım kardeşlerimiz, tramvay ulaşımıyla spor salonları hizmetimizden kolay bir şekilde faydalanacaklar. Kepezli hanım kardeşlerimize, spor salonu hizmetiyle sağlıklı bir yaşam için spor yapma imkânı sunacağız Çok önemsediğimiz hanımlarımızı, yeni dönemde spor salonu gibi yeni projelerle sevindirmeye devam edeceğiz.”


Başkan Hakan Tütüncü, Dallar Sitesi'ne yakın bir mesafede yapacakları mahalle parkının içerisine açık hava spor aletleri yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

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