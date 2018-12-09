Tütüncü'den, ‘Kepez'de mülkiyet problemi konuşulmuyor' açıklaması

Yeni dönemde şehrin yenilenmesiyle ilgili ülke çapında ses getirecek vizyon projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümüne çalışan Harita ve Emlak Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tütüncü, “Harita ve Emlak Müdürlüğü'nün belediyemiz için hayati önem taşıyan bir müdürlük olduğunu asla unutmayın” dedi.

“40 binden fazla tapu verdik”

Başkan Tütüncü, göreve geldiği 2009'da Kepez'in öncelikli sorununun tapu ve mülkiyet olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Mülkiyet problemlerinin çözümüne yönelik sözüm vardı. Çok çalıştık. Çok mesafe aldık. 2B sorunu tarih oldu. 40 binden fazla tapu verdik. Gecekondular yerini imara uygun modern yapılara bırakıyor. Bu başarıda Harita ve Emlak Müdürlüğü personelimizin payı büyük. Yeni bir seçimin arifesinde artık Kepez'de mülkiyet problemleri konuşulmuyor. Neden? Çünkü Kepez'in mülkiyete ilişkin sorunları neredeyse artık bitme noktasına geldi. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız vakit, sadece Vakıfların arazilerinin ticari parselleri dışında Kepez'in esaslı bir mülkiyet sorunu kalmadı.”

Kepez'de mülkiyet sorunlarının artık bitme noktasına geldiğine işaret eden Tütüncü, “Şimdi bir vites daha büyüterek yola devam etmek gerekiyor. O da mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz arazi parçalarının daha kıymetli hale gelmesidir. Bu araziler daha kıymetli hale gelsin ki, daha düzgün bir şehirleşme ortaya çıksın.”

Kepez'in, dönemlerinde gecekondudan imara uygun modern yapılaşmaya doğru kabuk değiştirdiğini kaydeden Hakan Tütüncü, “2009'dan bugüne mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz 80 binden fazla gecekondunun Kepez'de kaldırılmasını sağladık. Bu nasıl oldu? Mülkiyet problemlerini çözdüğümüz ve imar planı revizyonu yaptığımız mahallelerde mülk sahipleri, arsalarını müteahhitlere vererek, modern bir yapılaşma meydana gelmiş oldu.” ifadesini kullandı.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Tütüncü, “Önümüzdeki dönem kentsel planlama alanında vizyonel işler yapacağız. Artık Kepez Belediyesi Harita ve Emlak Müdürlüğü yavaş yavaş makas değiştirecek. Şehrin yenilenmesine ilişkin vizyonel projeleri, belki ülke çapında dikkat çekecek projeleri, uygulayıcısı anlamında çok farklı bir çalışma dönemi olacak. Önümüzdeki dönem çok heyecanlı bir dönemi yaşayacağız. Yol haritamızı ve projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Birçokların hayallerine gelmeyecek projeleri önümüzdeki 5 yılda hayata geçireceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.”