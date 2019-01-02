Tütüncü'den Kütükçü'ye müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kütükçü Mahallesi'nde, kadınlara AKMEK ve kadın spor merkezi müjdesi verdi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kütükçü Mahallesi'nde açılışını yaptığı nakış kursuna, kadınların yoğun talep göstermesinden dolayı bölgeye AKMEK şubesi açma kararı aldıklarını açıkladı.

Tütüncü, “Nakış kursunun açıldığı binayı, yenileyerek AKMEK'in Kütükçü şubesi haline getireceğiz. Burada kadınlarımıza, çok farklı alanlarda meslek ve sanat eğitimi vereceğiz. Binanın bakım ve onarımını yapacağız ve kurs merkezinin her türlü malzeme ihtiyacını da karşılayacağız. AKMEK Kütükçü Şubesi, çeşitli kurslarla hanımlarımızı sabahtan akşama kadar misafir edecek. Kursa katılan hanımlarımızı, çeşitli gezi programlarıyla ve sosyal etkinliklerle çok güzel bir yaşama davet edeceğiz” dedi.

Tütüncü, 2019 yılı içerisinde hizmete açacakları AKMEK Kütükçü Şubesi'nde, yaz döneminde çocuklar için sanat kursları da düzenleyeceklerini kaydetti.

Kütükçü bölgesine kadın spor merkezi

Kadınlara spor merkezi müjdesi veren Tütüncü, “Hanımlarımız da spor yapsın, diye 7 ayrı noktada, aerobik, plates ve step kurslarının verildiği spor merkezleri açtık. Yeni dönemde Kütükçü Mahallesi'ne de hanımlarımıza hizmet verecek bir spor salonu açacağız. Bu salon, Çankaya, Yavuz Selim ve Barış Mahallelerinde yaşayan hanımlarımızın da hizmetinde olacak.”