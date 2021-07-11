Tütüncü'den ‘kütüphane sohbetleri'

Cumhuriyet'in 100. yılı için 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere yönelik ‘kütüphane sohbetleri' programını başlattı.

Yakın bir zamanda Cemil Meriç ve Cem Karaca kütüphanelerini okurlarla buluşturan Başkan Hakan Tütüncü, kütüphane sohbetleri programıyla da gençlerle bir araya geliyor. Kütüphane sohbetlerinin ilkine, geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilerine açan ve kısa bir zamanda 30 bine yakın okuru ağırlayan Cemil Meriç Kütüphanesi ev sahipliği yaptı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sosyal medya hesaplarından Başkan Hakan Tütüncü'ye, Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sohbet etme davetinde bulundu.

“Vaktinde köhne bir trafo binasıydı”

Davete olumlu cevap veren Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek, ‘kütüphane sohbetleri' programının ilkini gerçekleştirdi. Cemil Meriç Kütüphanesi'ni, ‘bizden daha çok yaşayacak bir eser” olarak tanımlayan Başkan Tütüncü, “Bu eserin bulunduğu bina, vaktinde köhne bir trafo binasıydı. O trafo binasını, şehrin en zengin kütüphanesi haline getirdik. Bu kütüphane, kitap koleksiyonuyla şehrin en zengin kütüphanesi. 200 bin kitap kapasiteli bu kütüphane, 100 bin adet kitapla kapılarını okurlara açtı” açıklamasını yaptı.

Kafelerde ders çalışan öğrencilere en büyük kütüphane

Akdeniz Üniversitesi(AÜ)'ne komşu olan Gülveren Mahallesi'ne, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini yapacaklarını aktaran Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “80 binden fazla öğrencisi olan AÜ'nün böyle bir kütüphaneye, ders çalışma ortamına, sosyalleşme mekânına çok ihtiyaç duyduğu aşikâr. Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde bulunan işletmeleri, sınav zamanlarında gezerken, kafe köşelerinde ders çalışan gençleri görüyordum. Öğrencilerimizin bu durumu beni bir hayli üzüyor. İstiyorum ki, şimdi 7 gün 24 saat açık olan bir kütüphanede gençlerimiz sınavlarına, derslerine çalışsınlar. O kütüphane 6 bin 500 metrekara kapalı alana sahip olacak.”

Tarihteki Türk devletlerinin hatırasına 16 kütüphane

Takvimler 29 Ekim 2023'ü gösterdiğinde Kepez'in 16 kütüphanesi olacağını aktaran Hakan Tütüncü, ”Bugün itibari ile beşinci kütüphanemizi de açtık. Devamı da geliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 16 kütüphane açmayı hedefliyoruz. Neden 16? Her bir kütüphane, tarihteki Türk devletlerini sembolize etsin istedik. Kepez'in değişik bölgelerinde semt kütüphaneleri olacak. Bu kütüphanelerimizin amiral gemisini de Akdeniz Üniversitesi'nin karşısına Gülveren Mahallesi'ne yapacağız” açıklamasını yaptı.

Gelecek kuşak, çok başarılı olacak

Tütüncü, sohbet ettiği gençlere de şöyle seslendi: “Hepinizi çok seviyorum. Sizler, milletimizin en değerli varlıklarısınız. Sizleri geleceğe en güzel biçimde taşımak devlet olarak en önemli görevlerimizden birisidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Şehre yatırım yaparken, aslında bir nesle yatırım yapmanın da ne kadar mühim olduğunu bu eserlerle, bu toplantılarla altını çiziyoruz. Sizlere çok güveniyorum. Gelecek kuşak, inanıyorum ki bizden çok daha başarılı olacak. Pırıl, pırıl gençlerin geldiğinin farkındayım. Hepinizin pırıl, pırıl bir istikbale yürüdüğünü, gözlerinizin içindeki ışıktan, heyecandan anlıyorum.”

“Allah ne der, tarih ne der”

Başkan Hakan Tütüncü, bir öğrencinin, ‘hizmetlerinize ve siyasetinize yönelik yapılan eleştiri ve tepkiler karşısında pozitif kalmayı nasıl başarıyorsunuz, sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vicdan denen bir şey var. Vicdan, hiçbir insanı yanlış yönlendirmez. O nedenle attığımız adımlarda, yaptığınız işlerde rehberiniz vicdan olursa, vicdanınıza danışarak, vicdanınızın sesini dinleyerek bir durum tespitinde bulunursanız; o zaman sağdan soldan gelecek tepkilere çokta kulak asmazsınız. Bazen verdiğimiz tepkilerden, tercihlerden herkes mutlu olmaz. Herkesi mutlu etmek de mümkün değil. Ben çoğunluğa bakarım. Çoğunluk mutlu olmuşsa vicdanıma danışırım. Vicdanıma danıştığımda yaptığım işler, mesela Cemil Meriç Kütüphanesi'ni yapmak, vicdanen beni mutlu ediyorsa, vicdanımı rahatsız eden bir husus yoksa o işi yaparım. Bürokratlarıma şunu söylerim; yaptığımız işlerde Allah ne der, tarih ne der. Bu iki husus bizim için çok önemli.”

Başkan Tütüncü konuşmasına şöyle devam etti: “Herkes bizi beğenecek, herkes bizi sevecek, herkes bizi alkışlayacak Böyle bir dünya yok. Önemli olan yaptığımız işlerde kalbinizin mutmain olmasıdır. Bunu kendime rehber edindim. Yunus Emre, ‘Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme\Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir...' der. Söylediğimiz ne varsa doğru söylememiz lazım. Çünkü günün birinde bizi de sigaya (sorgulamak, hesap sormak) çeken bir Molla Kasım çıkar. Kendimizi sürekli eleştiriyoruz ve vicdanımızın sesini dinliyoruz.”

Sohbetin sonunda gençler, Başkan Hakan Tütüncü'ye, Hadrian Kapısı'nın yağlı boya resmini hediye etti. Başkan Tütüncü de, gençlere Cemil Meriç Kütüphanesi'nin envanterinde bulunan ve 1927'de Osmanlıca harflerle basılan Nutuk, Cemil Meriç'in Victor Hugo'dan, Balzac'dan çevirdiği kitaplar ile Sakarya Meydan Muhaberesi'nin haritasıyla ilgili bilgi verdi.