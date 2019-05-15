Tütüncü'den muhtarlara tebrik ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yerel seçimlerde göreve gelen 68 muhtarı ziyaretlerine başladı.

Muhtarların kendi sorunlarından önce yaşadığı şehrin sorunlarına yönelik özveriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Vatandaşlarla her zaman iç içe yaşayan, halkın temsilcisi olan muhtarlarımızı biz her zaman el üzerinde tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. “ dedi.

El birliğiyle Kepez için çalışıyoruz

Her ay Kepezli muhtarlar ile bir araya geldiklerini ve örnek bir dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik iklimi sergilediklerini dile getiren Tütüncü, “Kepezli muhtarlarımız ile her zaman daha güzel bir Kepez için çalıştık. Görevlerine yeni gelen ya da tekrar devam eden muhtarlarımızla da yine en güzel Kepez için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. “ diye konuştu.

Önceliğimiz hemşehrilerimiz

Hizmet üretirken, mahalle muhtarlarının veya mahallelerin siyasi görüşlerine bakılmadığını değinen Başkan Tütüncü, “Birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız muhtarlarımızla her zaman önceliğimiz hemşehrilerimize kaliteli hizmet götürebilmek oldu.” dedi.

Tütüncü, hizmetin önceliği gerekliliği neyi emrediyorsa onu yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarları da Kepez'e üç dönemdir başkanlık yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Muhtarlar, Başkan Tütüncü'ye yeni dönemde mahallelerindeki asfalt, kaldırım, yeni yol ve park yapımıyla ilgili taleplerini iletti.