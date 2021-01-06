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Tütüncü'den muhtarları doğum günlerinde yalnız bırakmadı

Başkan Hakan Tütüncü, 2021’in ilk mesaisinde, doğum günlerinin Ocak ayının ilk günlerinde olmasından dolayı 6 mahalle muhtarına, doğum günü ziyaretinde bulundu.

Başkan Hakan Tütüncü, 2021'in ilk mesaisinde, doğum günlerinin Ocak ayının ilk günlerinde olmasından dolayı 6 mahalle muhtarına, doğum günü ziyaretinde bulundu.


Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet Özgan'ı doğum günleri nedeniyle makamlarında ziyaret etti.


Başkan Hakan Tütüncü, yaş pasta ve çiçekle ziyaret ettiği muhtarlara, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.


Ziyaretlere Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik ile Belediye Meclis Üyesi Nebi Sezgin de eşlik etti.


Kepez'de aile ortamı var


Kepez'in muhtarlarıyla güzel bir aile olduklarının altını çizen Tütüncü, “Her zaman değer verdiğimiz, bölgelerine yapılacak olan hizmetleri birlikte istişare ettiğimiz muhtarlarımızla, doğum günü kutlamalarıyla var olan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Muhtarlarımızla güzel bir anı paylaşarak hem hatıralar biriktiriyoruz, hem de aile olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Örnek bir dayanışma, kaynaşma ortamının oluştuğu bu ziyaretlerde muhtarlarımızla mahallerine yapılacak olan hizmetlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hizmetlerimizi birlikte şekillendirdiğimiz muhtarlarımızla güzel bir Kepez için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

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