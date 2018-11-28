Tütüncü'den öğretmenine vefa

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilkokul öğretmeni Kenan Koçman'ı evinde ziyaret ederek, elini öptü ve öğretmenler gününü kutladı.

Tütüncü, Manavuşak İlkokulu'ndaki ilk öğretmeni 75 yaşındaki Kenan Koçman'ı evinde ziyaret etti. Bugüne kadar davet edildiği yaklaşık 300 eve ziyaret gerçekleştiren Başkan Tütüncü, geçtiğimiz gün ilk ziyaretini öğretmenler günü dolayısıyla ilkokul öğretmenine yaptı. Öğretmeninin Ulus Mahallesi'ndeki evine giden Tütüncü'yü, öğretmeninin eşi Sevim, kızı Funda, oğlu Alper, gelini Mercan ve torunu Kenan Koçman karşıladı. 75 yaşındaki Kenan öğretmen belediye başkanı öğrencisi Hakan Tütüncü'yü karşısında görünce çok duygulandı.

Benim vefalı öğrencim

Hakan Tütüncü, ilkokul öğretmeninin, elini öptü ve öğretmenler gününü kutladı. Başkan Tütüncü ile irtibatının hiç kesilmediğini anlatan Kenan öğretmen, “Beni sık sık arar, halimi hatırımı sorar. Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde beni arayan öğrencilerim arasında yer alır. Bir öğretmen için en güzel hediye öğrencisi tarafından her zaman hatırlanmaktır” dedi.

Her ev ziyaretine boş gitmeyen Başkan Tütüncü, öğretmeninin torununa da oyuncak araba ve eşine de duvar saati hediye etti. Tütüncü, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafını da, ziyaret sonrası öğretmeninin evine gönderdi.