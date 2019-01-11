Tütüncü'den sağlıklı yaşama destek

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği'nin (SAYAD) ‘Sağlıcakla Kal' projesinin açılışı Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlerle el ele gönül gönüle olmak, hayat boyu gülümsemek amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıcakla Kal' projesinin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerin enerjisini ve heyecanını açığa çıkarıp toplumun gelişimi için bir itici güç haline getirme amaçlarından dolayı SAYAD'a teşekkür etti. Kepez Belediyesi'nin 1 yıl kadar önce SAYAD'la güzel bir işbirliği çerçevesinde çalışmalara başladığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Biz belediye olarak SAYAD'ın ve çok değerli başkanı Bahattin Bayraktar ve arkadaşlarının heyecanına destek olmak istedik. Belediyeyi yanlarında hissettirmek istedik” dedi.

“Gençlerimize farklı ufuklar”

“Çocuklarımız ülkemizin en büyük değerleridir” diyen Tütüncü, “Bu aziz millerin geleceğe dönük en büyük umudu gençlerimizdir. Gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan muhafaza edebilirsek, en iyi eğitime tabi tutarsak, kendi medeniyet değerlerimizle buluşturabilirsek o zaman geleceğimizden emin oluruz. SAYAD bu anlamda çok önemli sosyal çalışmaları takip ediyor, gençlerimize farklı ufuklar açıyor. Elimizde belediyemizin devletimizin de imkanı olunca SAYAD'taki gençlerimizin de enerjileriyle birleşince ortaya farklı heyecan ve çok özel bir coşku çıkıyor. Tüm SAYAD gönüllülerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür çiçeği takdim etti.