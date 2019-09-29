Tütüncü'den sanayi esnafına aşure

Kepez Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarındaki aşure dağıtım etkinliği devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla Akdeniz Sanayi Caminde de aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cuma namazı çıkışı cami avlusunda sanayi esnafına kendi elleriyle aşure ikram etti. Başkan Tütüncü, herkesin aşure gününü kutlayarak, aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakasının geniş olacağını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Çelebi Sultan Mehmed Cami, Süleymaniye Cami, Barınaklar Cami, Turgut Reis Cami, Hal Caminde de ilçe sakinlerine aşure ikramında bulundu.