Tütüncü'den SAYAD'a destek

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği'nin ‘Sağlıcakla Kal' adlı eğitim projesinin finaline katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güçlü bir gelecek için gençleri geleceğe hazırlayan her projenin yanında olacaklarını vurguladı.

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği'nin (SAYAD) ‘Sağlıcakla Kal'adlı eğitim projesinin finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gençlerle el ele, gönül gönüle olmak, hayat boyu gülümsemelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıcakla Kal' projesinin finalinde konuşan AK Parti Kepez İlçe Başkanı ve SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başta olmak üzere projede emeği geçen kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti. Başkan Tütüncü'nün desteğini sürekli yanlarında hissettiklerini vurgulayan Bayraktar, “Gençleri çok önemseyen bir başkanımız var. Gençlerle ilgili bir projemiz var deyince koşarak geliyor, onun için güçlü bir alkış istiyorum” dedi.

“Gençler geleceğe güçlü hazırlanmalı”

Geleceğin teminatı gençlerle bir arada bulunmanın kendisi için mutluluk vesilesi olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Hakan Tütüncü de, bir milletin geleceğe dair en önemli gücünün gençler olduğunu söyledi. Gelecek nesillerin bilim, sanat, kültür ile hayatın çeşitli alanlarında üstün kılabilecek vasıflarla donatmayı başarmış toplumların geleceğe daima güvenle baktığını vurgulayan Tütüncü, “Bizim de en önemli amacımız gençleri güzel bir geleceğe taşımak. SAYAD bu anlamda çok önemli çalışmalar yapıyor, onları destekliyoruz” dedi.

“Gönülleri de almalıyız”

Belediyelerin şehir inşa ederken gönülleri de kazanmak zorunda olduğunu belirten Tütüncü, “Eğer gönülleri de kazanamazsak, gün gelir, emek emek yücelttiğimiz, maddi yatırımlar yaptığımız şehirlerin hiçbir anlam ifade etmediğini görürüz ki, bu milletimiz için büyük kayıp olur. ‘Şimdi bana kayıp yıllarımı ver' demek istemiyorsak, gençlerimizi gönül bağıyla geleceğe hazırlayan güçlü eğitim programları içinde olmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından projeye emeği geçenlere teşekkür şilti verildi.