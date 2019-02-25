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Tütüncü'den yeni döneme 123 proje

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.


AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, “ 123 Proje Hedef 2023” sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.


Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü'nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez'e kazandırdığı projeleri tanıtıldı.


"Dünün Kepez'i"


Türkiye'nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı.


Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, “ Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009'da Kepez'e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009'da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez'e güvendik, Kepez'de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık.” dedi


"Bugünün Kepez'i"


Kepez Belediyesi'nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, “ Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez'dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere ‘Kepez'de yaşıyoruz' diyorlar.” ifadelerine yer verdi.


"Kepez'de 2023'e 123 proje"


Kepez'de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, “Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009'da yola çıkarken sloganımız ‘Kepez'e taze kan Hakan'dı'. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014'de sloganımız ‘Hakan'la yola devam'dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez'e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı.” dedi.


Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı.


MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı'nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti.


" Vizyon farkı"


AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü'nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı.


Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, “ Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı'nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12'sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12'sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı.


"Türel'den Böcek'e eleştiri"


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı.


Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, “ Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü'nün 127 projesi, Millet İttifakı'nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz ‘az laf çok iş' dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004'de yola çıkarken Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014'de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz.”diye konuştu.


"Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu"


AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, “ 2014 yılında Varsak'a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya'nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya'nın kazanmasıdır.”ifadelerine yer verdi.


Tütüncü'nün 123 projesi şunlardan oluştu:


Yeni yatırım projeleri;


1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi


2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi


3. Kepez Balık Pazarı


4. Kepez Spor Kompleksi


5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi


6. Kepez Üniversitesi


7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri


8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar


9. Kepez Saat Kulesi


10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi


11. Lunapark ve Aquapark


12. Kepez Panorama


13. Kardan Adam ve Kış Parkı


14. Mahalle Meydanları


15. Uçak Park


16. Yeni Semt Konakları


17. Kepez Seyir Kulesi


18. Prestij Cadde Düzenlemeleri


İnsan odaklı belediyecilik


19. Çocuk Köyü


20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş


21. Oyna ve Öğren Merkezi


22. Hobbit Park


23. Eğitim Parkı


24. Oyuncağını Paylaş Projesi


25. Sokak Oyunları Festivali


26. Nasıl Yapılır Merkezi


27. Tekno Kafe


28. Gençlik Kampları


29. Gençlik Akademisi


30. Gençlik Festivali


31. Endüstri ve Drone Park


32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti


33. Oryantiring Parkı


34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi


35. Kadın Kooparatifleri


36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri


37. El Emeği Pazarları


38. Aile Eğitim Merkezleri


39. Aşevi


40. Sosyal Market


41. Kepez İndirimli Alışveriş Günleri


Kepez'de öncelikli olmak


42. Engelsiz Yaşam Merkezi


43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi


44. Engelsiz Yaz Kampı


45. Engelliler Spor Şenliği


46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi


47. Engelliler Sanat Topluluğu


48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi


Çevre ve doğa dostu belediye


49. Arboretum Projesi


50. Millet Bahçesi


51. Mesire Alanı Düzenlemeleri


52. Kamping ve Karavan Alanları


53. İnteraktif Herbaryum Projesi


54. Hayvan Eğlence Parkı


55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri


56. Enerji Üreten Yollar


57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması


58. Atık Geliştirme Projesi


59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi


60. Tropikal Bitkiler Bahçesi


61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı


62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı


63. Ekoloji Parkı


64. Benimde Bir Ağacım Var


65. Bisiklet Taksi


İşimizi aşımızı büyütüyoruz


66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi


67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi


68. Kepez Tarım Enstitüsü


69. Kepez Fidan Üretim Merkezi


70. Traverten İşleme Merkezi


71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi


72. Yöresel Ürünler Pazarları


73. Köy Pazarları


74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi Merkezi


Kültür ve sanat


75. Millet Kıraathanesi


76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi


77. Kütüphane Parklar


78. Kültür Tırı


79. Sanat Yolu


80. Tarih Yolu


81. Açıkhava Sineması


82. Kepez Belediyesi Radyo - Tv


Ssağlık ve spor


83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı


84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi


85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 211


86. Kadın Sağlığı Merkezi


87. Fizyolojik Spor Merkezi


88. Belediye Spor Akademisi


89. Kepez Bisiklet Yollar


90. Modern Yürüyüş Yolları


91. Maraton Kepez


Eğitim


92. Kepez Eğitim Akademisi


93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı


94. Yabancı Diller Akademisi


95. Dijital Şehir Kütüphanesi


96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi


97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi


98. Matematik Evleri


99. Beyaz Ev


100. Trafik Eğitim Parkı


101. Duyu Parkı


102. Bilim Parkı


Cazibe merkezi Kepez


103. Demokrasi Müzesi


104. Dokuma Tekstil Müzesi


105. Zeytincilik Müzesi


106. Doğa Tarihi Müzesi


107. Semt Müzeleri


108. Tren Müzesi


109. Deniz Müzesi


110. Tasavvuf Müzesi


111. Yörük Müzesi


112. Sanayi ve Endüstri Müzesi


113. Pitoresk Antalya


114. Retrotofest


115. Bilim Festivali


116. Portakal Festivali


117. Kepez Kitap Fuarı


118. FLYINN Havacılık Festivali


119. Modern Araba ve Otomobil Festivali


120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali


121. Motor Sporları Yarışları


122. Zeytincilik Festivali


123. Şehitler Müzesi


Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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