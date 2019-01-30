Tütüncü'nün coşkulu adaylık başvurusu

Tütüncü'yü coşkulu bir kalabalık karşıladı. Tütüncü, aday açıklama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçe başkanıyla, kadın ve gençlik kollarıyla, meclis üyeleriyle gönül gönüle vererek en iyi neticeyi alma sözü verdiğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mahalli İdareler Genel Seçimi için resmi başvuruda bulundu. Başkan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'a resmi başvuru evraklarını teslim etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3. Dönem başkanlık adaylığı başvurusu için teşkilata geleceğini duyan partililer, parti binası önüne gelerek, coşkulu bir karşılama gerçekleştirdiler.

Bayraktar: "Tütüncü'nün ustalık dönemi"

Adaylık başvurusu sırasında partililere bir konuşma yapan AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, teşkilattan en uçtaki arkadaşlarına kadar gece gündüz çalışarak Hakan Tütüncü'nün kazanmasını sağlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar yapılan belediye başkan adaylarının açıklandığı törende ‘Kepez tamam inşallah' dediğini hatırlatan Bayraktar, “Cumhurbaşkanımızın bu söylemi, bize bir sorumluluk yükledi. 68 mahalle temsilcilimizin bir saat içinde buraya gelmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Yüreğimizi samimi bir şekilde ortaya koyarsak, 7 bölgede çalışırsak, hem vatandaşımızın dualarını alacağız, hem de Tütüncü başkanımızın, ustalık döneminde yine yola devam dedirteceğiz inşallah” diye konuştu.

Hizmet kervanı sürecek

Bu uzun maratona 2002 yılında başladıklarında, 100 metre koşucuları olmadıklarını söylediklerini hatırlatan Başkan Tütüncü ise, teşkilat ile bugüne kadarki yolculukta farklı macera, hatıralar, köklü bir mazi oluşturduklarını söyledi. Bu çatının altında 18 yıldır birlikte olduklarını belirten Tütüncü, “Yolculuğumuz sırasında bizleri zenginleştiren, bizlere güç katan arkadaşlarımız var aramızda. Milletimizden aldığımız yetkiyle hizmet kervanını birlikte yürütüyoruz” dedi.

5 yıldızlı pekiyi hedefliyoruz

Cefakar, uzun yollar aşmaya niyet etmiş, idaresini gece gündüz ortaya koyan arkadaşlarla gurur duyduklarını vurgulayan Tütüncü, “İnşallah 31 Mart güzel bir baharın müjdecisi olacak. Hizmet belediyeciliğimizin 5 yıldızlı pekiyi aldığı bir günün adı olacak” demesi üzerine partililer tarafından alkışlandı.

Halkın üstünde güç yok

Kepez'de 10 yıldan bu yana partililerle birlikte hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Tütüncü, “Gecemizi gündüzümüze kattığımız bu yolculuğun her anı çok kıymetliydi. Demokrasilerde en önemli güç halktır. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız, ‘Ben demokrasilerde halkın gücünün üstünde bir güç bilmedim' diyordu. Biz de halkın gücünün üstünde bir güç tanımadık ve tanımayacağız” diye konuştu.

Büyük bir sinerji oluşturduk

Aday açıklama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçe başkanıyla, kadın ve gençlik kollarıyla, meclis üyeleriyle gönül gönüle vererek en iyi neticeyi alma sözü verdiğini belirten Tütüncü, “Biz seçimlerden seçime arazide olanlardan olmadık. Seçimler biter bitmez yeni seçimin startını verdik. İyi niyetli attığımız adımların hepsini halkımız takdir ediyor. Arazide büyük bir sinerji var. Bu sinerji 31 Mart'ta potansiyel bir güce dönüşecek ve bu enerji çepe çevre bütün Kepez'i kapsayacak. Hayatımızın en güzel seçim kampanyasını yapacağımıza inanıyorum. İlçe başkanımızın ustalık dönemi, benim 15'inci seçimim. Tüm bu tecrübelerimizi harmanladık. Seçimin her aşamasını tek tek tamamladık. Çok büyük bir kampanya, güzel bir sinerji doğuyor. Üçüncü dönemin besmelesini çekip resmi adaylığımızı yapıyoruz.” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra teşkilat binasından alkışlar ve tezahüratlarla uğurlandı.