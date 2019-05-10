Tütüncü'nün ev ziyaretleri

Tütüncü, iftardan önce cadde ve sokaklardaki ilçe esnafını ziyaret ettikten sonra hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. Ramazan'ın hayatı paylaştıkça, birlikte oldukça güzel olduğunu söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ramazanda gönül kapılarını çalmaya, büyüklerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Ramazan ayında bin ev ziyareti

“Ramazan güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatırları paylaşmak ve hatıraları biriktirmektir.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Böyle yaptıkça toplumsal yapımızı güçlendireceğiz. Birbirimize daha güzel bir biçimde sarıldıkça her şey çok daha güzel olacak. Bugünleri iyi değerlendirerek toplumsal yapımızı güçlendirelim.” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü geçen Ramazan ayında da bin ev ziyareti gerçekleştirmiş, ilçesindeki yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evlerine de konuk olmuştu.