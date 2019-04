Tütüncü'ye coşkulu karşılama

Kepez Belediye Başkanlığı görevine 3'üncü kez seçilen Hakan Tütüncü, mazbatasını aldıktan sonra geldiği belediye binası önünde personeli tarafından karşılandı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen AK Partili Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkanlığı koltuğuna 3'üncü kez oturdu. Tütüncü, mazbatasını almadan önce AK Parti Kepez İlçe teşkilatı ve meclis üyeleri ile beraber MHP Kepez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dokuma Camii'ne giden Başkan Tütüncü ardından Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nursel Teke'den mazbatasını aldı. Mazbatasını eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep Hatice ile birlikte alan Hakan Tütüncü, görevine başlamak için geldiği Kepez Belediyesi'nde personeli tarafından karşılandı.

“Hemşehrilerimizle etle tırnak gibi olduk”

2009'dan bu yana başkanlık görevi yaptığını ifade eden Tütüncü, Kepezlilerle ayrılmadığını söyledi. 10 yıllık zaman zarfında vatandaşlarla etle tırnak gibi olduklarını belirten Tütüncü, “Seçimden seçime halkın içerisine girenlerden olmadık. Biz her zaman hemşehrilerimizle iyi günün güzelliğini paylaşmayı bildik, acıyı kederi paylaşmayı bilmek, sevinci birlikte büyüttük, umudu birlikte büyüttük, bugün birbirinden değerli eserlerimiz varsa bilesiniz ki; onların hepsini hemşehrilerimizle birlikte yaptık. 3 dönemdir arkamızda aslanlar gibi duran hemşehrilerimize gönül dolusu, kucak dolusu, kalpler dolusu teşekkürlerimi şükranlarımı ifade ediyorum. Alkışların en büyüğü Kepezli hemşehrilerimize. 10 yıl boyunca hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için geceyi gündüze katarak, büyük bir çabayı gayreti gösterdik. O çabayı ve gayreti gösterdiğimiz çok değerli teşkilatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma gönülden yürekten teşekkürler. Teşekkürlerin en büyüğünü en üstünden, en altına kadar Kepez Belediyesi'nin bütün çalışanları hak ediyor. Bizi hiç tanımadığı halde kampanya döneminde bizim için çalışan gönüllü kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Kim bu seçimlerde Kepez için katkı sağlamışsa sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

“Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutacağız”

Seçim vaadi olan 123 projeyi de hatırlatan Tütüncü, “Hemşehrilerimize verdiğimiz proje sözlerimiz var. Bizim 123 projemiz var. Allah'ın izniyle çok çalışacak, gayret gösterecek, 123 projenin daha fazlasını hep birlikte hemşehrilerimize armağan edeceğiz. Bütün çalışan arkadaşlarımdan şu an itibarıyla isteğim şudur; kaybedecek değil bir günümüz, bir saatimiz bile yok. Bize düşen seçim meydanlarında verdiğimiz sözü unutmak değil, verilen sözlerin tamamını yerine getirmek ve fazlasını yapmak geçmişte olduğu gibi. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle, hemşehrilerimizin hayır dualarıyla her şeyin en güzelini bu dönemde Antalya'ya Kepez'den armağan etmek. Bir saati bile boş geçirmeden çalışacağımız tam 5 yılımız var. Hizmetlerimizi en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Unutmayacağız ki bir yandan da belediye olarak hemşehrilerimizle gönül bağımızı çok daha büyüteceğiz, çok daha geliştireceğiz. Yeni dönem sadece Kepez Belediye başkanının değil, Kepez Belediyesi'nde amirinden memuruna kadar halkıyla bambaşka bir gönül bağı kurulan, gönül bağının derinleştirildiği yeni bir dönem olacak. Belediye sadece belediye binasında hizmet eden bir yer olmayacak. Ayşe teyzem evinde, Mehmet amcamız dükkanında, öğrencilerimiz okullarında, spor salonlarında, kısacası Kepez Belediyesi her yerde olacak. Belediyemiz 24 saat mesai esasına dayanarak çalışıyordu, şimdi 24 saat gönüllere dokunma esası ile çalışacak. Devlet her zaman için milleti mutlu olsun diye vardır. Devlet milletin emrindedir. Belediyelerde devletin en önemli parçalarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“Yüreğimizi sonuna kadar açacağız”

3 dönemdir milletin takdirini aldıklarına değinen Tütüncü, “Seçimler geride kaldı. Hep birlikte hemşerilerimizi bir bütün olarak kucaklayacağız. Bize oy verenlere de, oy vermeyenlere de yüreğimizi sonuna kadar açacağız. Herkese sevginin, kardeşliğin, saygının dili ile konuşacağız. Bu sevgi dili ile AK Parti'nin belediyecilik anlayışını, Cumhur ittifakının belediyecilik yaklaşımını burada hep birlikte Kepez'de en güzel şekilde göstermeye devam edeceğiz. Kepez bugün yürekler fethetmeye başlayan yeni bir güne başlıyor” diye konuştu.