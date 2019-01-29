Tütüncü'ye personelinden sürpriz

Kepez Belediyesi'nin bürokratları, memurları ve işçileri, adaylığı ilan edilen Hakan Tütüncü'ye karşılama töreni sürprizi yaptılar. Kepez çalışanları, adaylığı ilan edildikten sonraki ilk mesaisinde belediyeye gelişinde Başkan Hakan Tütüncü'yü, kırmızı gül ve karanfiller eşliğinde karşıladı.

Geçtiğimiz pazar günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı 3. kez açıklanan Hakan Tütüncü'ye, 10 yıldır birlikte çalıştığı yol arkadaşları sürpriz bir karşılama töreni hazırladı. Başkan Hakan Tütüncü, personelinin coşkulu karşılama töreniyle mutluluk yaşadı.

Protokol kapısı önündeki karşılama törenine, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurlar ve işçiler katıldı. Personeli tarafından çiçekle karşılanan Başkan Tütüncü, törende hazır bulunan belediye personeliyle tek tek tokalaştı ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Tütüncü, “Bu anı unutmayacağım”

Daha sonra bir konuşma yapan Tütüncü, sürpriz karşılama töreniyle ilgili şunları söyledi:

“Bana yaşattığınız bu tarifsiz anı hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize gönül dolusu teşekkür ederim. Hitap da usta olduğum söylenir ama bugün ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Hepinizden Allah razı olsun. Karşılama töreniyle ilgili bilgim yoktu. Geldiğimde acaba belediyenin önünde bir eylem mi, nümayiş mi var, diye düşündüm. Hiç aklıma gelmeyen bir sürprizi bana yaşattıkları için bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsinden Allah'ım binlerce kez razı olsun.”

Kepez'de kardeşlik var

Tütüncü, 10 yıl önce göreve geldiğinde belediye personeli arasında bir kardeşlik hukuku tesis etmeyi amaçladığını belirterek, “10 yıldır durmadan, dinlemeden geceyi gündüze katarak hep birlikte çalıştık. 10 yıl evvel görevi devraldığımda personelimizi mutlu etmeliyiz ve onların arasında farklı bir kardeşlik hukukunu tesis etmeliyiz, diye söz verdim. Şucu, bucu, oncu olmasın, gönüller bir olsun, yürekler bir olsun ve o yürekler Kepez'e hizmet için işleyip dursun, dedik. Çalışanlarımızla güzel bir aile olduk. Kepez Belediyesi'nin bütün çalışanları birbirleriyle, bizimle kardeş olsunlar istedim, Rabbimin bizleri böyle güzelliklere kavuşturmasını arzu ettim. Bugün bu karşılama töreninde gördüğüm manzara personelim arasındaki kardeşliği gördüm. Bu karşılama ile bana en güzel hediyeyi verdiniz.” dedi.

“10 yıllık başarının karnesini aldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kepez Belediyesi için 3. dönem adaylığını bütün kamuoyuna ilan ettiğini aktaran Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Kepez Belediyesi Başkanlığına 3. Kez aday olmaktan onur duydum, mutlu oldum, şeref duydum. Bu ilan geçtiğimiz 5 yılın da karnesi demekti. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Siyasette özellikle belediye seçimlerinde belediye başkan aday adaylığı süreci oldukça zor ve yoğun ve çetin geçer. Hele hele arkanızda 10 yıllık bir secere varsa o zaman çok daha zor geçer. Ama biz her zaman en büyük gücü milletimizden, Kepezlilerden aldık. Adaylık sürecinde gerek kamuoyu yoklamalarında gerek çeşitli anketlerde bize destek veren Kepezlilere bugün bir kez daha teşekkür ederim. Bugün adaysam geçmiş 10 yıllık zamanda iyi niyet zemininde atmış olduğumuz adımların çok büyük etkisi var. İşte o başarının esas sahne arkasındaki kahramanları çalışanlarımdır. Bu büyük başarıda emeği geçen personelime bütün kardeşlerime sonsuz kere teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bu kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberliği sürdürdükçe daha çok yapılacak işler var; yürünecek büyük hedefler var. İnşallah dün arefeydi, 27 Ocak Kepez seçimlerinin arefesiydi. İnşallah 31 Mart 2019'da bu arefenin bayramı olacak. Buna yürekten inanıyorum.”