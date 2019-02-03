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U-10 Minik Yıldızlar Turnuvası'nın şampiyonu Antalyaspor oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği U-10 Minik Yıldızlar Turnuvası’nın şampiyonu Antalyaspor oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği U-10 Minik Yıldızlar Turnuvası'nın şampiyonu Antalyaspor oldu.


Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği turnuvaya 16 takım katıldı. Konuksever Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Stadı'nda 28 Şubat - 2 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvayı Antalyaspor'un minik yıldızları kazandı. 2'nci 1966 Akrep Spor Kulübü olurken 3'üncü Devlet Su İşleri Beyaz Takım ve 4'üncü Devlet Su İşleri Yeşil Takım oldu. Başkan Uysal, turnuvaya katılan tüm minik futbolcuları kutlarken “Antalyaspor'umuzun minik yıldızlarını ayrıca kutluyorum ama burada önemli olan spor yapmak. Tüm çocuklarımızı alınlarından öpüyorum” dedi.

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