U14 Futbol Turnuvası'nda Zafer Kupası Özer Spor'un

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, Zafer Kupası'nı Özer Sporlu futbolcular kaldırdı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Gençlik ve Spor Kepez Müdürlüğü ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, Zafer Kupası'nı Özer Sporlu futbolcular kaldırdı. Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen final maçında, rakibi Şimşek Spor ile normal sürede 0-0 berabere kalan Özer Spor, penaltı atışlarını 5-4 tamamlamasıyla kupayı kaldırmaya hak kazandı. Turnuvanın üçüncüsü Çisem Spor, dördüncüsü ise Kundu Spor oldu.

“Kupaları protokol verdi”

Turnuvanın finaline Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir, Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Kepez İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Konyaaltı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Buğrahan Bozkurt ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal katıldı. Final maçını izleyen protokol, turnuvada ilk 4'e giren takımların madalyaları ve kupalarını sundu.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiğinden bu yana Kepezli çocukların hep yanında olduğunu hatırlatan Serhat Demir, tüm sporcuları gönüllerinde birinci olduğunu söyledi.