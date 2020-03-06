U14 şampiyonlarına burs desteği

Antalya'da U14 liginde şampiyon olan Akdeniz Sanayispor Kulübü oyuncularına Yükseliş Koleji el uzattı. Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Antalya'yı temsil edecek şampiyonların kolejde burslu okuması için iki taraf arasında protokol imzalandı.

U 14 liginde il şampiyonu olarak ilerleyen günlerde gerçekleşecek Türkiye şampiyonasında gruplarda mücadele edecek olan Sanayispor'un genç futbolcuları Yükseliş Koleji'nde özel burslu okuyacak. Yükseliş Koleji Antalya Okulları Kurucusu Ali Özenç, yetenekli sporcuların özel eğitim almaları gerektiğine inandığını söyledi. Bu doğrultuda kaliteli eğitim ve yeteneğin birleşmesiyle birlikte ülkemiz adına artı bir katma değer oluşturulacağını ifade eden Özenç, “Bu çocuklarımız okulumuzun spor imkanlarından faydalanırken aynı zamanda da akademik olarak farklı bir gelişim programına dahil edilecekler. Hedefimiz, Antalya'da spor yapan, sanata değer veren, aklı ve bilgisiyle güçlü bireyler yetiştirmek. Bu vesile ile 60 kulüp arasından, ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme başarısı yakalayan sporcularımıza grup maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Akdeniz Sanayispor kulübünden yapılan açıklama genç futbolculara sağlanan imkan nedeniyle teşekkür edildi. Çocukların, maddi olarak şehrin dezavantajlı bölgelerinden geldiğine dikkat çekilirken bu sebeple eğitim imkanlarının da sınırlı olduğu belirtildi. Bu tip bir desteğin onların, diğer akranları ile eğitimde rekabet avantajı yakalamalarını sağlayacağını aktaran kulüp yetkilileri, “Birkaç dili iyi öğrenerek kariyerini yurtdışında devam ettirmek isteyen sporcularımız bir adım önde olacak. Sporcularımız iyi eğitimli ve ahlaklı bireyler olmaları için önemli bir çalışma olacak” ifadelerinde bulundu.