U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Danimarka: 2

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Danimarka'ya 2-1 yenildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanana müsabakada milliler Danimarka'ya 2-1 yenildi. Ümit Milli Takımın golünü 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar atarken, Danimarka'nın gollerini ise 4. dakikada Lindström, 21. dakikada Daramy kaydetti.

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadı

Hakemler: Peter Bankes, Lan Hussin, James Mainwaring

Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Cenk Özkaçar, Serdar Saatçı, Cemali Sertel (Eren Elmalı dk. 83), Kartal Kayra, Ömer Faruk Beyaz (Yunus Akgün dk. 83), Erkan Eyibil, Yusuf Barası (Hakan Yeşil dk. 46) ( Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Enis Destan (Tiago Çukur dk. 46), Ali Akman

Yedekler: Taha, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kaplan, Serhat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Danimarka: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindström (Boving dk. 90+1 ?), Nartey, Kjaergaard (Bidstrup dk. 86 ?), İsaksen (Frendrup dk. 61), Daramy, Faghir (Frederiksen dk. 61)

Yedekler: Jörgensen, Jensen, Baertelsen, Dyhr, Villadsen

Teknik Direktör: Jesper Sorensen

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 51) (Türkiye), Lindström (dk. 4), Daramy (dk. 21) (Danimarka)

Sarı Kartlar: Bünyamin Balcı, Hakan Yeşil, Ali Akman, Cenk Özkaçar (Türkiye), Hausner, Faghir, Kristiansen, Lindström (Danimarka)