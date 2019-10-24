Üç ay süren yarışmayı kazanan 180 turiste ücretsiz Antalya tatili

TUI'nin Yüzde 100 sahip olduğu İskandinav pazarının en büyük tur operatörü Nazar'ın düzenlediği yarışmayı kazanan 180 talihli Antalya'ya ücretsiz tatile geldi.

Şirketin 15înci kuruluş yılı nedeni ile düzenlenen ”Dreamplane” yarışmasının kazananları bir haftalık ücretsiz tatil için Antalya'ya geldi. Yarışma Isveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da düzenlendi, kazanan ekip Finlandiya'dan Corendon Havayollarına ait bir uçakla Antalya'ya geldi. Tatile gelen şanslı turistler Antalya havaalanında karşılandı.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Nazar'ın CEO'u Kemal Yamanlar, "Doğum günümüzü ses getirecek bir yarışma ile kutlamak istedik. Özelikle sosyal medyada bizi ön plana çıkaracak bir kampanya yapmak istedik. “Dreamplane” yarışmasını geliştirdik ve dijital platfomda insanların ilgisini çekecek yarışmalar düzenledik. Dünyaca meşhur Pokemon oyununun bir versiyonu yarışmalardan biri oldu. Toplam 30 bin kişi yarışmaya katıldı. Üç ay süren yarışmanın sonucunda kazanan 180 kisilik ekip bizden ücretsiz tatil kazandı. Onları şimdi bir hafta kalemiz olan Antalya Pegasos World'de her şey dahil paketimizle ağırlıyoruz" ifadelerinde bulundu.