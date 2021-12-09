Üç ilçede 3 bin 150 metre drenaj hattı çalışması

Yeni drenaj hatlarıyla aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelere kalıcı çözümler getirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü merkezde yeni drenaj hattı imalatı çalışması başlattı. Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi, Kepez ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi ve Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yağmur suyu altyapı çalışmaları yapılıyor.

“Yollar asfaltlanacak”

Merkezdeki üç ilçede gerçekleştirilecek çalışmalarda toplam 3 bin 150 metre yeni drenaj hattı yapılarak yağmur suyu sıkıntısı çözülecek. Yeni yağmur suyu drenaj hatları yoğun yağışların ardından su birikmesi nedeniyle hem trafikte yaşanan olumsuzlukları hem de mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları en aza indirecek. ASAT ekipleri altyapı çalışmalarının bitirildiği yerlerde yolları asfaltlayarak çalışmaları tamamlayacak.