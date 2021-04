Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm sektöründe sezonunun en büyük buluşmalarından ‘Last Minute Fair'e belediye davetlisi olarak katılan İtalya'dan Gradara, Slovakya'dan Levoca, Polonya'dan Zamosc belediye başkanlarıyla ‘old town' ve kültür turizmini konuşacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ‘son dakika' yılı olması beklenen turizmde, sezon öncesi Antalya, sektörün en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Sektörün nabzının atacağı Last Minute Fair Marketing Fuarı, 26 - 27 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, fuara Kaleiçi'nin konaklama tesisleri ve turizm esnafını çatısı altında toplayan Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle (AKOED) birlikte katılacak. Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, fuarda Roma'dan Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan tarihin mekanı Kaleiçi'ni, 60 metrekarelik standında sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Fuara Slovakya'dan Levoca, Polanya'dan Zamosc ve İtalya'dan Gradara Muratpaşa Belediyesi'nin davetlisi olarak katılacak. Davetli şehir heyetleri, fuar süresince Kaleiçi'nde konaklayacak. Konuk ülkeler için farklı rotalarda kültür turları gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, fuara katılan yabancı acenteler, 28 Nisan Çarşamba “On bin adamda Kaleiçi” etkinliğinde Antalya'nın yaşayan antik kenti Kaleiçi'ni gezecek.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 26 Nisan Pazartesi saat 10.30'da açılış töreniyle başlayacak. Başkan Uysal'ın bir konuşma yapacağı açılışta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da yer alacak. Sektör profesyonellerine yönelik fuarın ikinci gününde Ümit Uysal ve davetli şehirlerin belediye başkanları ‘Old Town ve Kültür Turizmi” başlıklı panelde bir araya gelecek. AKOED Yönelik Kurulu Başkanı Hasan Yetkil'in de konuşması olarak yer alacağı panel 11.30'da başlayacak.

Yasak söz konusu değil"

GM Center ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, fuara bin 500'e yakın seyahat acentesinin katılacağını söyledi. Katılımcıların uçak bileti ve otel rezervasyonlarının tamamlandığını belirten Meral, “Fuarla ilgili bir yasaklama söz konusu değil. Amacımız iş akışının devam ettirmek” dedi. Fuarda, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'yle ilgili özel oturumlar gerçekleştireceklerini de belirten Meral, “Bu zor dönemde birlikte çözümler arayacağız. Birlikte kalacağız. Çözümün parçası olarak kalmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Antalya farkı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandeminin tüm yıkıcı etkilerine rağmen Antalya'nın geçen yıl 3 milyon 500 bin turisti ağırlamayı başardığını söyledi. Kitle turizminde dünyanın, tartışmasız, en iyi destinasyonları içinde yer alan Antalya'nın yine son dakika satışlarının belirleyeceği olacağı bir turizm sezonuna hazırlandığını belirten Başkan Uysal, “Kaleiçi başta olmak üzere Apollon'un doğduğu Patara, yeryüzünde Büyük İskender'in fethedemeden döndüğü tek yerleşim yeri Termessos gibi dünyayla paylaşılmayı bekleyen pek çok hikaye bu zor dönemde Antalya'yı rakip pazarlardan farklılaştırıyor” diye konuştu.

Turizmde yeni gelecek

Pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının olduğu bir dönemde turizm profesyonellerine yönelik Last Minute Fair'in bu çerçevede oldukça önemsediklerini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kaleiçi'ni dünya kültür mirasının parçası haline getirmek için yıllara yayılan çabanın içindeyiz. Geçen yıl dahi bu çabadan vazgeçmedik. Kaleiçi Old Town Festivali'ni online gerçekleştirdik. Bu yıl 14-17 Ekim tarihlerinde festivalimizin 6'ncısını yapacağız. Ayrıca, bu topraklara ait ama arkeolojinin sınırında kalmış birçok hikayeyi her yaştan okura ulaştıracak kitap hazırlığı içindeyiz. Ayrıca müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon adına bir internet sitesini yayına alacağız. İngilizce ‘Apollon'un Şehri' anlamına gelen siteden kentin tarihi merkezi Kalekapısı ve çevresi canlı yayınlanacak. Last Minute Fair'de hem Kaleiçi'nin tanıtımını yapacağımız hem de esnafıyla, otelcisiyle, restoran ve kafe işletmecileriyle tüm kenti saracak yeni bir tanıtım vizyonunu paylaşma şansı yakalayacağız.”